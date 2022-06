Bloomsday 2022 james joyce. 100 anni di Ulisse alla Libreria Quintiliano

Libreria Quintiliano - Mondi Possibili

Giovedì 16 giugno ore 18.00



BLOOMSDAY 2022

James Joyce. 100 anni di Ulisse



"Lunedì 3 gennaio 1922, l'ultima pagina delle bozze fu inviata a Digione. Martedì le bozze arrivarono a destinazione e i tipografi lavorarono per tutta la notte. La sera successiva, Darantière annunciò a Sylvia e a Joyce, che gli avevano inviato delle lettere in cui gli chiedevano di aver pronto il libro per il 2 febbraio, quanto segue: -Tre copie dell'Ulisse sono state inviate questa notte per espresso a Miss Beach'' (La libraia di Joyce - Noel RilEy Fitch)



Il Bloomsday ricorre ogni anno il 16 giugno, giornata che celebra l’Ulisse: uno dei romanzi più importanti di James Joyce e della letteratura del XX secolo.





con Patrizia Ripa





Non mancate!