Ritorna a Giovinazzo il festival BLOW UP! – La creatività fa un salto con ResExtensa in collaborazione con Teatro della Centena

Ritorna a Giovinazzo il festival BLOW UP! – La creatività fa un salto. ResExtensa, Centro Nazionale di Produzione della Danza, organismo di rilevanza nazionale, in collaborazione con Teatro della Centena dà il via all’energia di BLOW UP! – festival che da tre anni emoziona la Città di Giovinazzo.

Dopo le incursioni di danza di questa estate, il festival entra nel vivo degli spettacoli, con un prima tappa offerta da ResExtensa - Centro Nazionale di Produzione della Danza.

Appuntamento alle ore 21 con Visions, dittico di lavori delle compagnie Escursus/Pindoc con Koreoproject e Gruppo e-Motion.Due titoli di danza, a firma di eccellenze del panorama nazionale, offriranno una serata ricca di emozione ed energia. In scena AFFINITÀ, di Ricky Bonavita con Valerio de Vita - un delicato e forte, visionario viaggio nell’equilibrio dell’anima e nelle relazioni e SHOCKING di Giorgia Maddamma e Francesca La Cava – potente duo femminile che gioca con le parole, evoncando la tonalità di colore dei fenicotteri, e lo shock subito dall’intera umanità per tutti i recenti eventi naturali e non.

A fine serata, un piacevole incontro con gli artisti assieme a Elisa Barucchieri di ResExtensa.

Ingresso 10 euro, ridotto 5 euro, operatori 2 euro