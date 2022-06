Al Museo Civico di Bari la mostra 'Blub, L’arte sa nuotare'

Museo Civico di Bari, dopo il grande successo dell’estate 2021 de Lediesis, continua nel segno della street art. Anche quest’anno le sale del museo saranno animate da un importante artista del panorama culturale italiano, ormai famoso anche oltre i confini nazionali. La sua arte gentile colora le strade delle città, cercando angoli dimenticati per ritrarre icone di tutti i tempi, riproposte con la maschera da sub: dalla Venere di Botticelli alla Gioconda, da Giuseppe Verdi a Dante Alighieri, da Van Gogh a Dalì, sono tanti i personaggi che, tra realtà e finzione, sono stati rappresentati dallo street artist Blub.



Deciso a non rivelare al pubblico la propria identità, Blub ha fatto incursione nei centri storici di tante città e borghi italiani, arrivando ad esporre nelle istituzioni più prestigiose, dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli fino al Louvre. E finalmente approda anche a Bari!



L’esposizione BLUB L’arte sa nuotare, in programma al Museo Civico di Bari, dal 30 giugno al prossimo 28 agosto (opening istituzionale e su invito), nasce dalla proficua collaborazione tra le curatrici, Carla Bru e Maria Paternostro, e lo staff del museo ed è patrocinata dal Comune di Bari. La mostra è stata progettata e pensata per Bari e la sua storia. Città di mare, porto importante nel cuore del Mediterraneo, Bari è stata luogo di passaggio di mercanti pellegrini, invasori e grandi dominazioni. Da queste suggestioni nascono nuovi soggetti per la mostra, che arricchiscono il suo repertorio di opere, come la duchessa di Milano Isabella d’Aragona ritratta spesso dai grandi pittori della storia dell’arte italiana. Isabella fu molto amata dai baresi, favorì grandi opere pubbliche e l’apertura di accademie dando avvio al Rinascimento barese.



Blub presenterà dipinti originali e stampe fine art realizzate appositamente per questa esposizione in un suggestivo allestimento coerente con i temi classici della sua arte che permette al visitatore di tuffarsi, letteralmente, in una dimensione evocativa in equilibrio tra passato e presente. Anche il magnifico spazio della terrazza panoramica del Museo sarà allestito da pannelli raffiguranti altre opere di Blub che tutt’oggi arricchiscono le strade delle città italiane e non solo.

E anche a Bari, Blub lascerà la sua firma, la mostra uscirà dal museo per arrivare in strada! Cittadini e turisti potranno divertirsi, anche questa estate, andando alla ricerca delle sue opere o farsi piacevolmente sorprendere dai suoi personaggi più celebri immersi in un mare di bollicine.



Per l’occasione sarà presentato il 6°catalogo dei “Documenti del Museo” edito da Mario Adda Editore. La mostra inaugurerà giovedì 30 giugno per la stampa e per le istituzioni e sarà aperta al pubblico dal 1° luglio al 28 agosto, secondo gli orari del museo, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alla 13.30 e dalle 17.00 alle 20.00; sabato dalle 9.30 alla 13.30; domenica dalle 17.00 alle 20.00. Il biglietto d’ingresso al museo (intero 5.00€, ridotto 3.00€) comprende la visita alla mostra. La prenotazione è necessaria solo per i gruppi superiori a 10 visitatori. Info: 080 5772362, info@museocivicobari.it, www.museocivicobari.it.