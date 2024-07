Blue town live a Quadro

Proseguiamo sempre con i live qui da Quadro nel cortile dell'Ex Macello di Putignano!

Giovedì 25 Luglio toccherà all'alternative rock post-gaze dei BLUE TOWN!



• BLUE TOWN •

Giovedì 25 Luglio 2024

h. 21.00

Quadro

Cortile - Ex Macello

Via Santa Caterina da Siena sn

Putignano



BLUE TOWN

I blue town sono una band italiana post-gaze / alternative rock formatasi a Trani nel 2015 per idea di Michele Amoruso (chitarra, voce) e Vittorio Monticelli (basso, voce).

L'attuale formazione è completata da Lorenzo Coratella (batteria) e Francesco Porro (chitarra).

La musica della band è fortemente influenzata dall’alt-rock anni '90 con elementi shoegaze e psichedelici, ben mescolati con differenti paesaggi sonori: nella discografia della band è infatti possibile rintracciare influenze noise - ambient risalenti ai primi EP, “Travelling” e “Ghosts”, fino ad elementi jazz, elettronici e world nel primo album “22:22”.



Prenotazioni al 351.5222939