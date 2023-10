Bob Sinclar a Bisceglie per la tappa della rassegna itinerante “Pop Fest Italia”

Sabato 14 ottobre al DF Theatre di Bisceglie (BT) si terrà una tappa della rassegna itinerante “Pop Fest Italia”, all’interno della quale sarà proposta l’esibizione di Bob Sinclar, dj francese super star internazionale, il quale torna a esibirsi nella sesta provincia dopo dodici anni di assenza.

Produttore di hit intramontabili come “Love Generation”, “Rock This Party (Everybody Dance Now)” e “I Believe”, solo per citarne alcune, Christophe Le Friant, vero nome dell’artista, ha preso spunto per il suo nome d’arte, dal personaggio Bob Saint-Clair, interpretato da Jean Paul Belmondo nel film “Le magnifique” di Philippe de Broca del 1973, volendo creare una figura un po’ luccicante che gli assomigliasse. Dai bar di Parigi inizia la sua ascesa nel mondo della musica, agli inizi degli anni 90, quando è esploso il movimento della “French Touch”, la musica House prodotta in Francia, genere musicale del quale attualmente lui è il massimo esponente, insieme a David Guetta e Martin Solveig. La sua bravura ben presto ha fatto aumentare anche la sua attività, portandolo a segnare notevolmente la storia della musica negli ultimi anni, da quando sul finire degli anni 90 ha prodotto “Gym Tonic” e collaborò con gli Sturdust per la hit “Music sound better with you”. Il successo commerciale, a livello planetario, lo ha raggiunto con la famosissima “Love Generation”, nel 2005 e dall’ora non ha mai smesso di regalarci grandi emozioni con i suoi brani.

Durante il suo djset Sinclar, come una pop star, proporrà un concerto, una carrellata di successi da lui prodotti o remixati. Oltre ai cavalli di battaglia che lo hanno reso uno dei dj più amati dal pubblico di tutto il mondo, proporrà dal vivo i suoi ultimi lavori discografici quali, per citarne alcuni, “We could be dancing” con la voce della cantante svedese Molly Hammar, “Never new love like this before” realizzata con il cantante d’origine camerunense Quinze e “Deja que llora” per la quale il dj francese ha collaborato con il duo pugliese Dual Beat.

DF Theatre – Viale Ponte Lama, 9 – Bisceglie (Bat)

Infotel: 377 3713351

Apertura: 22.30