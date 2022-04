Max Boccasile e Carlo Maretti in scena al Teatro Barium con lo spettacolo “Siamo tornati”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Tornano insieme, dopo sette anni di astinenza reciproca, Max Boccasile e Carlo Maretti, in arte Boccasile & Maretti. Il duo comico barese sarà in scena, sabato 23 alle 21, con lo spettacolo “Siamo tornati” al Teatro Barium di Bari (via Pietro Colletta, info e prenotazioni: 393.535.02.41).

Boccasile & Maretti, oltre a essere una coppia comica, sono soprattutto due amici che dopo sette anni di separazione, hanno deciso di ritrovarsi su un palcoscenico per dirsene “quattro”. Lo spettacolo si muove attraverso nuove gag, qualche cavallo di battaglia del loro repertorio e tanta improvvisazione e spontaneità, che poi sono i momenti più esilaranti del duo. Insomma, ci sarà tanto da ridere.

È Maretti a spiegare perché a un certo punto la coppia ha deciso di interrompere la collaborazione, per poi ritrovarsi dopo sette anni. “Perché il rapporto sul palco stava diventando insostenibile”. Così come il ritorno in coppia: “Perché la lontananza dal palco stava diventando insostenibile”.

Boccasile, invece, è più pratico e aggiunge: “Non lo sappiamo bene nemmeno noi, ma la voglia di far ridere e, soprattutto, di divertirsi in coppia era tanta, anche siamo noi i primi a ridere sul palco”.

Nati e cresciuti nei club baresi, primo fra tutti il Bohemièn Jazz Cafè, Boccasile e Maretti non ci hanno messo molto a farvi conoscere dal pubblico dei cabaret di tutta Italia: dal CaffèTeatro, allo storico Zelig di viale Monza, dal Tognazza a Roma, al TAM di Napoli. Rilevanti sono state anche le produzioni televisive (TeleNorba e Comedy Central), oltre a qualche apparizione sui canali Mediaset.

Poi, ognuno di loro ha preso una strada diversa: Maretti ha continuato in solitario a proporre con successo spettacoli di cabaret, Boccasile si è avvicinato al calcio fino a diventare “la voce del Bari” su RadioNorba, grazie anche alla complicità di Michele Salomone. Dopo la data barese del Barium, Boccasile & Maretti si esibiranno al Circo Madagascar - Orfei a Molfetta (21 maggio), per poi proseguire con un tour estivo prodotto dall’agenzia di spettacoli Publicomark.