“Mettere mano al mondo – la forza inedite delle donne”, l’incontro con Alessandra Bocchetti

“Mettere mano al mondo – la forza inedite delle donne”. Questo il titolo dell’incontro con Alessandra Bocchetti, scrittrice e co-fondatrice del Centro Culturale Virginia Woolf, che si terrà venerdì 10 febbraio, alle 17, presso la sede dell’Acquedotto Pugliese (via Cognetti – Bari).

A coordinare l’incontro, promosso dall’Osservatorio “Paola Labriola”, ci sarà Antonella Masi, esponente storica del Centro Documentazione e Cultura delle Donne, in compagnia di Giusi Giannelli e Chiara Divella che dialogheranno con l’autrice a partire dalla lettura delle pagine del libro “Basta Lacrime” (Vanda Editrice).

Sarà l’occasione per ripercorrere interventi, articoli e lettere che hanno al centro la storia del Femminismo della Differenza come pratica politica e filosofica, ma anche un momento per confrontarsi sulle battaglie culturali del presente e sulla necessità dell’impegno politico e sociale delle donne nella società contemporanea.

Ingresso Libero