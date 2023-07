Body electric | live di Francesco Massaro al Maul!

Giovedì 6 luglio alle ore 21:00, Officina dell’Arte presenta BODY ELECTRIC, progetto live di Francesco Massaro (sax baritono, elettronica).

L'artista spinge ancora oltre la sua ricerca - lunga almeno venticinque anni - sulle possibilità espressive del suo strumento. Già nei precedenti lavori in solo (Maniera Nera, Nu e Liminale) aveva esplorato l'uso massiccio delle tecniche estese e dell'elettronica.



Oggi in BODY ELECTRIC il focus è tutto sull'interazione tra corpo/strumento/processori. Il sax, strumento già "geneticamente" predisposto alla trasformazione, gioca a diventare un antico flauto, una chitarra elettrica, uno strumento a percussione. Massaro lavora a sfaldare le categorie, le divisioni in generi, a creare personali equilibri tra natura e teknè, in una ricerca tutta tesa all'accessibilità totale e senza filtri dell'opera. Il lavoro prende le mosse dai versi del poeta Walt Whitman agganciando così anche profonde riflessioni politiche e sociali.



BIOGRAFIA

Francesco Massaro è strumentista, compositore, didatta pugliese. È stato allievo di Gianni Lenoci, col quale ha stretto anche un sodalizio artistico, ha frequentato "Laboratorio permanente di ricerca musicale" tenuto da Stefano Battaglia presso Siena Jazz. I suoi lavori discografici hanno ottenuto numerosi riconoscimenti da parte di critica e pubblico. Si dedica a progetti di ricerca musicale (avant jazz, classica contemporanea, musiche popolari) e all'interazione con le altre forme di espressione artistica.

Suona nei principali festival di musica in Italia ed Europa (Angelica, Tempo Reale, Area Sismica, Urticanti, Una Striscia di Terra Feconda, A love supreme, Sonitus, Smallforms…) collaborando con decine di artisti. Si dedica, inoltre, alla diffusione in ambito didattico (nei primi cicli) delle pratiche musicali sperimentali.



Quando: giovedì 6 luglio - inizio ore 21

Dove: MAUL! - Il castello contemporaneo di Mola di Bari

INGRESSO 5€ + TESSERA 2023 (5€ annuali) acquistabile direttamente prima dell'evento



___





