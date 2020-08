Appuntamento a Gravina con la Bohème per la rassegna "I colori della musica" dell'Orchestra di Puglia e Basilicata

Prosegue “I colori della musica”, la rassegna promossa dall'Orchestra di Puglia e Basilicata e realizzata in collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di Gravina di Puglia.

Il prossimo appuntamento, previsto il 5 agosto alle 21 nell'atrio monumentale di San Giovanni Bosco a Gravina, sarà con uno dei capolavori pucciniani, la Bohème.

“Abbiamo voluto offrire al pubblico di Gravina che ci ha premiato con uno straordinario successo in occasione delle serata-evento di apertura della stagione – spiega il direttore artistico Francesco Zingariello – un'opera che appartiene alla tradizione del nostro Paese e che lo rappresenta anche sui palcoscenici di tutto il mondo”.

In scena, con la regia di Francesco Locantore, ci saranno Nicola Malagnini, Saverio Sangiacomo, Elena Finelli, Maria Grazia Zingariello mentre il maestro Giovanni Marsico interpreterà al pianoforte Giacomo Puccini .

“Ancora una volta diamo spazio ai giovani artisti che nascono dalla nostra attività di formazione e che rappresentano la nuova generazione di professionisti che ci auguriamo possano calcare i più grandi palcoscenici – conclude il maestro Zingariello.



Costo del biglietto: 10 euro

Prevendita: Cartoleria Parrulli via Matteotti 26 – Gravina 080.3267513

Informazioni: 349.5657880