Bonjour Caterina, omaggio a Caterina Valente

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 1 aprile 2022 alle ore 20.30 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce si apre a “Bonjour Caterina” insieme alla voce di Patty Lomuscio e l’organo Hammond di Vito Di Modugno.



Un concerto in Puglia che rende omaggio a Caterina Valente, una delle più grandi cantanti italiane che ha portato il nome del nostro paese nel mondo e che ha collaborato con giganti come Chet Baker, Pery Como ed Ella Fitzgerald. Un programma musicale fatto dei suoi più grandi successi e affidato alla sensibilità appassionata di Patty Lomuscio, cantante con laurea in Musica Jazz con lode al Conservatorio Piccinni di Bari, perfezionamento a New York, una carriera che la vede vincere numerosi concorsi internazionali e calcare prestigiosi palcoscenici in tutta Italia, una discografia a cavallo fra jazz e folk rock e docente di Canto jazz al Conservatorio Duni di Matera, e di Vito Di Modugno, organista, pianista e bassista, diploma in Pianoforte e Musica Jazz, attualmente docente di Pianoforte Jazz al Conservatorio Duni di Matera, eletto per tre anni di seguito tra i migliori dieci organisti al mondo dalla prestigiosa rivista americana «Downbeat» e una carriera nei cinque continenti a fianco di artisti del calibro di Patty Pravo, Dionne Warwick ed Enrico Rava.



Una serata da non perdere per riascoltare le melodie Caterina Valente, artista cosmopolita con più di 1500 brani incisi in 12 lingue diverse – e per questo entrata nel Guinness dei Primati – e più di 18 milioni di dischi venduti.