“Sì, Viaggiare Tour” di Gaetano Partipilo & Boom Collective a Castellana Grotte e Acquaviva delle Fonti

Prende il via venerdì 31 marzo il “Sì, Viaggiare Tour” di Gaetano Partipilo & Boom Collective. Il sassofonista pugliese di fama mondiale porterà in giro per l’Italia il suo progetto con la sua band esplosiva, per l’occasione composta da Angela Esmeralda (voce), Gianluca Aceto (basso), Dario Congedo (batteria), Francesco Schepisi (piano) e Filippo Bubbico (basso e sintetizzatori) guest per la data dell’8 aprile. “Programmazione Puglia Sounds TOUR ITALIA 2023” - Operazione finanziata a valere sul Fsc 2014-2020 – Patto per la Puglia – Asse di intervento IV - interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale.

Cinque le date in programma: il 31 marzo al Stix Music Club di Perugia, il 1° aprile allo Sghetto Club di Bologna, il 3 aprile a La Sosta di Villa San Giovanni (RC), il 5 aprile a Villa Maria di Castellana Grotte (BA), l’8 aprile, infine, al Club 1799 di Acquaviva delle Fonti (BA).

Il tour prende il nome dal nuovo singolo della band, in uscita ad aprile, che sarà presentato in anteprima assoluta nelle tappe in programma: la cover, rivisitata in pieno stile Boom Collective, di “Sì, viaggiare”, il celebre brano portato al successo nel 1977 da Lucio Battisti.

Diplomatosi in Sassofono nel 1997 presso il conservatorio N. Piccinni di Bari e perfezionatosi nello stato di New York, Gaetano Partipilo è oggi uno dei musicisti e didatti più rispettati della scena jazz italiana. In 25 anni di carriera, Partipilo si è esibito in oltre 30 stati collaborando con con jazzisti del calibro di Dee Dee Bridgewater, Michel Godard, Greg Osby, Mike Moreno e con figure di spicco della scena italiana come Marracash, Paolo Fresu, Simona Bencini e Stefano Bollani.

Sin dai suoi esordi nel 2018, il Boom Collective di Partipilo ricerca la fusione tra differenti stili e sonorità, mantenendosi in contatto costante con ciò che accade nel mondo musicale contemporaneo, sempre attraverso il filtro della sensibilità di musicisti jazz che vivono il proprio tempo e la propria terra.