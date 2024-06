Borgo divino in tour: i vini migliori si incontrano nei borghi più belli d’italia

Il fine settimana del 5, 6 e 7 luglio Cisternino si prepara ad accogliere Borgo diVino in tour, l’evento dedicato alle eccellenze del buon bere promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Un intero weekend di degustazioni con centinaia di proposte da tutto il Paese.

Arriva a Cisternino, nel cuore della Valle d’Itria, la decima tappa di Borgo DiVino in tour 2024, rassegna enologica promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzata da Valica, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Città del Vino. La Regione Puglia sarà partner istituzionale dell’evento.

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 Luglio Cisternino vi invita a celebrare la “stagione del buon bere” con il decimo dei venti appuntamenti di un tour itinerante tra alcune delle località più affascinanti del Belpaese, dove i visitatori potranno degustare una selezione di vini prodotti dalle migliori cantine territoriali e nazionali: nella terra del Bianco d’Alessano, della Verdeca e della DOP Locorotondo e Martina Franca, l’offerta spazierà tra oltre 100 etichette provenienti anche da altre regioni d’Italia quali Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e non solo.

Borgo diVino è un evento aperto a tutti, non solo agli intenditori: appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio potranno lasciarsi conquistare da una selezione di vini di qualità, da degustare grazie a un apposito voucher del costo di 18 euro.

I più interessati al mondo del vino potranno scoprire anche un percorso formativo che spiega in oltre 20 pannelli diversi aspetti del mondo vitivinicolo quali l’abbinamento cibo-vino, il bicchiere indicato per ogni vino, le temperature consigliate, i territori e molte altre informazioni.

Non solo vino: ecco i migliori abbinamenti gastronomici di Borgo diVino

Ad accompagnare le degustazioni, sarà allestita un'area gastronomica dove i partecipanti potranno deliziarsi con piatti tipici locali e altre prelibatezze arricchendo ancora di più l’esperienza sensoriale e culturale offerta dall’evento.

Un ulteriore spazio sarà riservato alla promozione delle tipicità dei Borghi più belli d’Italia, un patrimonio unico per qualità e biodiversità; l’iniziativa sarà realizzata in sinergia con il MIB – Mercato Italiano dei Borghi, il progetto a cura dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” in cooperazione istituzionale con BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana, volto alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori associati.

INFORMAZIONI UTILI

COME FUNZIONA – Per degustare i vini, è possibile acquistare online oppure sul posto il voucher (al costo di 18 euro) che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva e alla dotazione di un kit composto da calice e sacchetta.

DOVE SI TIENE L’EVENTO – Borgo DiVino sarà ospitato nel pieno centro storico di Cisternino, in Via San Quirico.

ORARI

Venerdì 5 luglio dalle 18.00 alle 24.00

Sabato 6 luglio dalle 18.00 alle 24.00

Domenica 7 luglio dalle 18.00 alle 24.00



Per maggiori informazioni su Borgo diVino a Cisternino è possibile consultare il sito borgodivino.it/cisternino/