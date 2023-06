'Borgo divino in tour edizione 2023', i vini migliori si incontrano nei borghi più belli d’italia

Borgo diVino in Tour a Cisternino, edizione 2023 – I vini migliori si incontrano nei Borghi più belli d’Italia



Il fine settimana del 30 giugno, 1 e 2 luglio Cisternino si prepara ad accogliere per il terzo anno consecutivo Borgo diVino in tour, l’evento dedicato alle eccellenze del buon bere promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Un intero weekend di degustazioni con centinaia di proposte da tutto il Paese.



Venerdì 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio arriva a Cisternino, nel cuore della Valle d’Itria, l’ottava tappa di Borgo DiVino in tour, rassegna enologica promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzata da Valica in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Città del Vino. La Regione Puglia sarà partner istituzionale dell’evento.



Nella terra del Bianco d’Alessano, del Verdeca e della DOP di Locorotondo e Martina Franca, i visitatori potranno degustare una selezione di etichette dalle migliori cantine territoriali e nazionali.



Borgo diVino è un evento aperto a tutti, non solo agli intenditori: appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio avranno l’occasione di visitare e ammirare uno dei più affascinanti “paesi bianchi” di Puglia lasciandosi conquistare da una selezione di vini di qualità, da degustare grazie a un apposito voucher al costo di 18 euro.



I più interessati al mondo del vino potranno scoprire anche un percorso formativo che spiega in oltre 20 pannelli diversi aspetti del mondo vitivinicolo quali l’abbinamento cibo-vino, il bicchiere indicato per ogni vino, le temperature consigliate, i territori e molte altre informazioni.



Non solo vino: ecco i migliori abbinamenti gastronomici di Borgo DiVino



Durante l'evento, i visitatori potranno anche assaporare e scoprire i sapori autentici e i piatti dei Borghi più belli d’Italia grazie ad un’area food dedicata. L’iniziativa rientra nell’ambito del “MIB – Mercato Italiano dei Borghi”, il progetto in cooperazione istituzionale tra l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e “BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana”, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori annessi all’Associazione.



Inoltre saranno presenti altre specialità gastronomiche che potranno essere acquistate direttamente sul posto.



INFORMAZIONI UTILI



COME FUNZIONA – Per degustare i vini, è possibile acquistare il voucher (al costo di 18 euro) che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva e alla dotazione di un kit composto da calice e sacchetta. Il biglietto può essere acquistato in loco oppure online, direttamente su borgodivino.it/cisternino/



DOVE SI TIENE L’EVENTO – Borgo DiVino sarà ospitato nel pieno centro storico di Cisternino, in Via San Quirico



ORARI



Venerdì 30 Giugno dalle 18.00 alle 24.00

Sabato 1 Luglio dalle 18.00 alle 24.00

Domenica 2 Luglio dalle 18.00 alle 24.00



COME ARRIVARE A CISTERNINO – Cisternino dista 80 km da Bari, 100 da Lecce e 42 da Taranto. Si può arrivare comodamente in automobile o, per chi si sposta con i mezzi pubblici, fino a Taranto in treno e poi a seguire in bus fino a destinazione.



Grazie all’accordo con Trenitalia, official green carrier del tour, sconto del 20% sul ticket degustazione (comprensivo di 8 assaggi di vino) a favore di tutti i possessori di biglietto singolo regionale Trenitalia, utilizzato e convalidato per raggiungere la sede dell’evento.



Per maggiori informazioni su Borgo DiVino è possibile consultare il sito https://borgodivino.it/cisternino/