A Conversano parte 'Borgo d'Estate 2023' : Bandalarga, Le Notti della Contea, Immaginaria, Contempo e Lector in Fabula

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 12/07/2023 al 30/09/2023 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Conversano

E’ in corso a Conversano “Borgo d’Estate”, il cartellone di eventi che fra musica, teatro, arte e gastronomia anima le serate estive. Quest’anno il cartellone si presenta con una formula rinnovata che punta l’attenzione sui cinque grandi eventi che si svolgeranno da luglio a settembre nella suggestiva “Città dei Conti”.

L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Lovascio, con la collaborazione in particolare dell’assessorato alla cultura e al turismo diretto da Katia Sportelli, affianca quindi ai numerosi eventi curati dalle realtà associative del territorio, i cinque main events dell’estate 2023: il Festival Bandalarga (da luglio fino al 10 agosto), Le Notti della Contea (dal 4 al 6 agosto), Immaginaria Film Festival (dal 21 al 26 agosto), Contempo (2 settembre) e Lector in Fabula (dal 19 al 24 settembre).

IL FESTIVAL BANDALARGA promosso dall’associazione culturale musicale G. Logonzo di Conversano, giunto alla sua 28^ edizione, porta ancora una volta in piazza e fra la gente concerti bandistici, brass, fanfare ed orchestre. Il Festival della musica è stato inaugurato il 4 luglio e andrà avanti con un ricco calendario di appuntamenti fino al 10 agosto quando con “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi metterà in sena la sua serata conclusiva.

LE NOTTI DELLA CONTEA a cura dell’associazione di promozione sociale SensAzioni del Sud dal 4 al 6 agosto poterà la rievocazione storica nel cuore antico di Conversano. Enogastronomia, corteo multiepoca, scene rievocative medievali e figuranti in costume. Fra i protagonisti dell’8^ edizione della manifestazione ci sarà l’attore Ettore Bassi ad interpretare il Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona.

IMMAGINARIA FILM FESTIVAL, il Festival internazionale del cinema d’animazione d’autore giunge alla sua 21^ edizione, con la direzione artistica di Luigi Iovine. Un vero e proprio cinema all’aperto nel complesso medievale di San Benedetto.

CONTEMPO, il Festival di arte e cultura contemporanea giunge alla sua 9^ edizione. E’ organizzato dall’associazione Contempo, con la Direzione Artistica di Valentina Iacovelli che dà appuntamento a Conversano il 2 settembre.

LECTOR IN FABULA – Dal 19 al 24 settembre si svolgerà a Conversano la 19^ edizione del festival culturale promosso dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno, che quest’anno avrà come focus il tema “La misura del mondo”. Come sempre presentazioni, dibattiti ed eventi con ospiti di calibro nazionale e internazionale.