Borgo d'Estate, a Conversano tre giorni all’insegna di risate, divertimento e spettacoli ipnotici

Tre giorni all’insegna di risate, divertimento e spettacoli ipnotici. Il Conversano Cabaret Festival ha riempito piazza XX settembre, rendendola il luogo simbolo della spensieratezza da venerdì a domenica scorsi. Ad aggiudicarsi il contest dedicato ai comici emergenti Nicola Calea, che ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il festival che ha visto tra i giurati Donata Frisini, la famosa “Kikka” della Very Strong Family, Gianni Labalestra, Lucio e Domenico Giordano e Gianni Ciardo.

La settimana cominciata ieri, invece, si è aperta con il concerto di Vincenzo Incenzo e l’anteprima del Festival Bandalarga, con la banda guidata dal maestro Schirinzi che si è esibita sul sagrato della basilica cattedrale. Oggi, martedì 19 luglio il concerto di fiati “Tra tradizioni e nuova musica” del conservatorio di musica N.Piccinni di Bari, mercoledì 20 sarà la volta dello spettacolo “Badesse Mitrate, la leggenda della porta dei centro occhi”. Ma non solo, durante la settimana, per la rassegna “A passo di danza” e per il jazz con “Rapshody in Blue”. Dal 21 al 23 luglio, infine, spazio alla scuola estiva di astronomia nel chiostro di San Benedetto.