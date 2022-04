Dall'inaugurazione del Festival dei Fiori al Lumen Spring Fest, a Conversano un super weekend con Borgo in Fiore

Borgo in Fiore a Conversano entra nel vivo con il ricco fine settimana del 25 Aprile, quando il profumo dei fiori incontrerà la voglia di condivisione, scoperta e creatività. Il cartellone di eventi e iniziative ideato e predisposto dal Comune di Conversano, con il braccio operativo del GAL Sud-Est Barese, è pronto ad offrire occasioni per vivere e riscoprire la meravigliosa “città dei Conti”: Conversano.

Il cartellone è stato predisposto con il lavoro congiunto di tutti gli Assessorati dell’Amministrazione comunale guidati dal Sindaco Giuseppe Lovascio. Un lavoro di squadra, con il coinvolgimento di associazioni, operatori ed artisti, che sta già rendendo Conversano luogo di incontro, ritrovo e animazione.

SABATO 23 APRILE – FESTIVAL DEI FIORI, MOSTRE, CONVEGNI E GRANDI INSTALLAZIONI

Sabato 23 aprile occhi puntati sul Festival dei Fiori che sarà inaugurato ufficialmente a partire dalla mattina e che fino al primo maggio animerà il cuore pulsante di Conversano con esposizioni floreali e mercatini dedicati a fiori e piante, realizzati su iniziativa e sotto la regia dell’assessorato al decoro urbano guidato da Francesca Lippolis.

Con Borgo in Fiore il centro del paese si trasformerà in un giardino a cielo aperto in cui i visitatori potranno anche ammirare imponenti installazioni artistiche. Rientrano fra queste: l’ottagono fiorito allestito in corso Morea dai vivaisti nell’ambito del Festival del Fiori; il tappeto di rose all’uncinetto realizzato dall’associazione Fili d’Arte, con la collaborazione dell’Università della Terza Età e di tanti cittadini, che abbellirà la navata centrale della Villa Comunale Garibaldi; il giardino verticale alto 10 metri che sarà posizionato in piazza Castello; e ancora, un giardino artistico in piazza Battisti e un albero realizzato con una struttura metallica in corrispondenza delle Mura Megalitiche. Inoltre, saranno abbellite tante altre zone della città e in particolare piazza XX Settembre che sarà impreziosita con decorazioni floreali e piante che decoreranno anche la facciata del Municipio, pronto a mostrarsi ai cittadini e ai visitatori vestito dei colori della primavera.

Le installazioni floreali di Borgo in Fiore saranno simbolo di primavera, di libertà e di rinascita.

Nell’ultimo sabato di aprile, il programma prevede anche momenti culturali promossi, in particolare, dall’Assessore alla cultura, Katia Sportelli: l’apertura di “Vestirsi d’Epoca - Mostra d’armi, abiti e accessori dal XIII al XVII secolo” presso la Torre Maestra del Castello di Conversano, fino al 29 maggio, a cura dell’associazione SensAzioni del Sud; il laboratorio ludico-didattico dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni dal titolo “Primavera tra le mani”, a cura di Oooh Issa in Piazza Battisti (ore 10.30); la visita guidata “Alla scoperta del villaggio di Castiglione” con la Pro Loco (ore 9.30). Infine, la sera del 24 si svolgerà il convegno e workshop sul tema “Sostenibilità, biodiversità e il ruolo delle api” a cura di Foglie, presso l’arena della Torre Poligonale dalle ore 18.00, promosso dall’Assessore alle attività produttive, Tiziana Palumbo.

DOMENICA 24 APRILE A TUTTA ARTE E CULTURA

Sarà il “Lumen, Spring Fest” dell’associazione Fatti di China, in collaborazione con I Make, a rendere speciale il 24 aprile di Borgo in Fiore a Conversano. Un altro progetto promosso dall’Assessorato alla Cultura di Conversano. Alle ore 19.00 in villa Garibaldi sarà inaugurata la mostra a cielo aperto che, attraverso installazioni luminose artistiche e creature fantastiche, colorerà la città antica fino al 5 giugno. L’inaugurazione sarà un evento nell’evento grazie ad uno spettacolo di Taiko, in cui l'energia della luce abbraccerà l’intensità del suono dei tamburi giapponesi e il dinamismo dei loro suonatori.

Il 24 aprile, inoltre, accanto alla mostra “Vestirsi d’Arte” e al Festival dei Fiori, sarà possibile scoprire e riscoprire l’arte e la storia di Conversano con “I tour nella Città dei Conti – Conversano tra storie e leggende” promossi da Sud Est nel Cuore, dalle ore 18.00 nel centro storico, e la natura grazie all’associazione Gaia Odv che proporrà il suo “Conversano in cammino” in località Castiglione dalle ore 9.30. Per Borgo in Fiore, domenica ci sarà anche l’apertura dello storico Archivio Piantoni a cura del Centro Studi G. Piantoni, dalle ore 10.00 alle 12.00.

Confermati anche per il 24 aprile, iniziative per i bambini con: il laboratorio di “Semi di Carta” curato dall’associazione Polyxena, dalle ore 10.00 nel centro storico; e “Un nonno per amico” per bambini tra i 5 e i 10 anni accompagnati dai nonni con l’Associazione Lo Scarabocchio.

LUNEDI’ 25 APRILE CON LO SPORT PROTAGONISTA

La festa del 25 aprile nel Borgo in Fiore di Conversano sarà dedicata allo stare insieme, a vivere la città con energia e buonumore, grazie alle tante iniziative sportive in programma coordinate dall’Assessore allo sport Dario Berti.

Partirà dalla Torre di Castiglione la Ecorun a cura dell’Avis, mentre l’associazione Uniqly proporrà un “Bike-Tour tra i laghi di Conversano”, una ciclopasseggiata alla scoperta dei laghi e della riserva naturale conversanese.

Nel centro del paese, mentre proseguirà il Festival dei Fiori e resterà aperta ai visitatori la mostra “Vestirsi d’Epoca”, sarà possibile Passeggiare in Risciò nel borgo antico grazie all’iniziativa del SAC, o partecipare da protagonisti e spettatori alle competizioni sportive in calendario: in corso Domenico Morea l’ASD Pallamano Conversano 2014 guiderà lo “Streeth Handball Family”; nel campo sportivo P. Lorusso il Kids Club organizzerà, invece, il 1° Trofeo SSC Bari Generation.

Per il 25 aprile, Borgo in Fiore offrirà quindi occasioni di intrattenimento per bambini e famiglie, con lo sport ma anche con l’arte e la creatività: artisti di strada e il laboratorio ludico-didattico per bambini dai 3 ai 6 anni “Primavera tra le mani” ancora una volta con lo staff di Oooh Issa.