Natura, cultura e folklore nel Borgo in Fiore di Conversano: dalla Festa Patronale in onore della Madonna della Fonte a Castiglione nel Medioevo

Nel Borgo in Fiore di Conversano si prepara un altro week-end di fiori, cultura e arte. Nei prossimi giorni, in particolare, l’attenzione della comunità locale sarà tutta per i festeggiamenti patronali in onore di Maria SS. Della Fonte. Il ricco programma di iniziative religiose e collaterali per celebrare colei che è “Fonte e Sguardo di Pace” vedrà il suo momento clou domenica 29 maggio alle ore 11.45 con la processione solenne che porterà l’immagine della Madonna per le vie della città ed anche lungo il tappeto di rose all’uncinetto divenuto ormai il simbolo di Borgo in Fiore. Ancora una volta, momenti di intensa fede e di devozione si incontreranno con occasioni di intrattenimento.

La festa patronale è organizzata dal Comitato Feste Patronali ed è inserita nella vasta programmazione di Borgo in Fiore, il contenitore di eventi ideato e promosso dal Comune di Conversano e realizzato attraverso la collaborazione del GAL Sud-Est Barese.

Il 28 e il 29 maggio per Borgo in Fiore saranno anche gli ultimi giorni di apertura della mostra “Vestirsi d’Epoca”. Una occasione da non perdere quindi per coloro che ancora non hanno visitato l’esposizione di abiti, armi e accessori d’epoca allestita dall’Associazione SensAzioni del Sud nella Torre Normanna del Castello di Conversano, dimora del Conte di Acquaviva d’Aragona, il noto “Guercio delle Puglie”.

Inoltre, segnaliamo per sabato 28 maggio l’appuntamento con Lector Ragazzi inserito nel format Lector in Fabula: nella sala biblioteca Community Library alle ore 9.30 con la lettura “La paura del leone” e alle ore 11.00 con “Dal paese della scienza all’isola delle ombre”.

Per il ponte del 2 giugno ricordiamo l’apertura dal 1 al 5 giugno della mostra finale dei tre contest fotografici “Foto in Fiore”, “Balconi in fiore” e “Vetrine in fiore” a cura della Pro Loco di Conversano, e proprio il 2 giugno l’evento “Fashion on the Road”, shooting fotografici nel centro storico ispirati alla moda contemporanea a cura dell’Associazione Four Seasons. Inoltre, il 3 giugno la Società Astronomica Pugliese presenterà nella Sala Convegni del Castello di Conversano la Conferenza sul tema astronomico. Il 4 giugno appuntamento invece con la natura e precisamente con l’evento “Tra natura e cultura, giornate di primavera”, in un itinerario che permetterà la scoperta di antiche cisterne di Terra Rossa passando per la Chiesa di Santa Caterina e tante strade rurali. L’escursione naturalistica è a cura dell’Associazione Natura Viva con la collaborazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Si svolgeranno invece dal 1 al 3 giugno i Laboratori di lettura creativa del I Circolo Didattico G. Falcone, dalle ore 9.00 alle 11.00 nel Chiostro di San Benedetto.

Inoltre, dal 2 al 5 giugno il centro storico farà da cornice alla Festa della Ciliegia, che prevede un ricco programma di iniziative in onore dell’oro rosso della città. Una festa che si rinnova grazie all’impegno congiunto delle associazioni Sapori in Conversano con i suoi associati Acli, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, FederAgrie e con l’associazione Kruger.

E il 5 giugno da non perdere “Castiglione nel medioevo”, la rievocazione storica proposta dall’Associazione SensAzioni del Sud e del Gruppo Storico Città di Conversano dalle ore 10.00 presso la Torre di Castiglione.

Sempre il 5 giugno, infine, ricordiamo gli appuntamenti con “I tour nella città dei Conti, Conversano tra storie e leggende”, la visita guidata dalle ore 18.00 nel centro storico cittadino a cura dell’Associazione Sud Est nel Cuore; e l’iniziativa di azione ambientale “Ripuliamo Conversano” in centro città, contrada Boschetto e sc Montecarretto curata da Mod Events.