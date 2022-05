Borgo in Fiore, nella Torre Maestra del Castello di Conversano una mostra di abiti, armi e accessori

Un vero e proprio viaggio nella storia di Conversano, attraverso i costumi e le armi, quello proposto dall’associazione culturale SensAzioni del Sud con la collaborazione dell’Assessore alla cultura Katia Sportelli nell’ambito di Borgo in Fiore, il contenitore di eventi ideato dal Comune di Conversano e realizzato con il supporto del GAL Sud-Est Barese. L’occasione è la mostra “Vestirsi d’epoca” allestita all’interno della Torre Normanna del Castello fino al prossimo 29 maggio.

Uno spazio intriso di storia, della nostra storia, in cui il visitatore potrà ammirare una selezione del tesoro di abiti, armi e oggetti di uso quotidiano realizzati su modello degli originali. Gli oggetti esposti, infatti, sono il frutto del grande lavoro di studio portato avanti in questi dieci anni dall’associazione con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la Città dei Conti. Nata nel 2012, negli ultimi 7 anni, l’associazione si è distinta per aver dato lustro alle estati conversanesi con “Le notti della contea”, rievocazione storica della nomina a Conte di Giangirolamo II Acquaviva D’Aragona nel 1616. Quelli esposti sono appunto alcuni degli abiti, circa 350, utilizzati per l’evento. È la prima volta che il pubblico può ammirarli in una mostra.

Lo spazio espositivo si sviluppa su due piani. Al piano terra sono stati collocati gli abiti relativi alle epoche più antiche, prevalentemente XIII e XIV secolo. Al primo piano della torre vi sono invece gli abiti del 1400, del 1500 e del 1600. E non solo. Accanto all’abbigliamento, l’associazione ha predisposto anche un’esposizione di armi e oggetti di uso quotidiano, relativi agli stessi secoli: elmi, camagli, daghe e picche, ma anche spade e pistole, cinturoni e scarselle (le borse usate per riporre monete e oggetti più importanti). C’è anche una mitra badessale, a ricordare la presenza, dal 1266 al 1800, delle badesse mitrate all’interno del Monastero di San Benedetto. Infine, agli ospiti della mostra è offerta la straordinaria possibilità di salire sul tetto merlato della Torre Maestra del Castello di Conversano dal quale è possibile godere di un panorama mozzafiato su quella che un tempo era la contea di Conversano coi suoi sterminati possedimenti feudali.

In attesa di veder sfilare i bellissimi abiti d’epoca per le vie di Conversano (la prossima edizione de “Le notti della Contea si terrà i giorni 5, 6 e 7 agosto con la partecipazione straordinaria di Beppe Convertini nel ruolo di Giangirolamo II Acquaviva D’Aragona), non perdete l’occasione di assistere alla mostra.

Vestirsi d’epoca resterà aperta nel prossimo fine settimana nei seguenti giorni e orari: sabato 7 maggio dalle ore 17,00 alle ore 20,00, domenica 8 maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,30. Il costo dell’ingresso è di 4 € (2 € ingresso alla Torre + 2 € mostra).

I PROSSIMI EVENTI NEL BORGO IN FIORE DI CONVERSANO – Festival delle Luci e non solo

Nel prossimo fine settimana Conversano proporrà ai suoi ospiti altre e interessanti proposte inserite nel cartellone di Borgo in Fiore ideato dall’Amministrazione Comunale. A partire dal Lumen Spring Festival, che è sempre accessibile, senza limiti di orari fino al 5 giugno; il Festival della Luce è un percorso itinerante nel centro storico e in villa Garibaldi fra installazioni luminose e creature fantastiche.

Ricordiamo, inoltre, che dal 6 maggio partono i Venerdì dell'Archeoastronomia mentre la ProLoco proporrà sabato 7 maggio l’iniziativa culturale Tra torri e castelli. Inoltre, l’associazione Polyxena dalle ore 10.00 di sabato dà appuntamento con l’escursione naturalistica Dal Borgo in Fiore al Lago di San Vito. Per i bambini sono in programma invece due iniziative: il laboratorio Sboccia la cartapesta e l’iniziativa teatrale Le storie giocate. Anche musica nel prossimo fine settimana, grazie all’Associazione Ligonzo che proporrà la sua prima Domenica in musica (ore 11.00 in piazza Castello). E per celebrare la festa della mamma le scuole conversanesi proporranno iniziative e spettacoli, come “Un fiore per la mamma” in villa Garibaldi.

Proseguono anche nel prossimo fine settimana il Festival dei Fiori con esposizione e vendita di piante, e nel Giardino dei Limoni del Convento di San Benedetto lo show-cooking Ricette di una famiglia pugliese.

A Conversano è tempo di Borgo in Fiore. Ci aspetta un altro fine settimana tutto da vivere.