Borgo in Fiore, due giorni all'insegna dello sport e dell'ambiente

Per l’ultimo fine settimana di Borgo in Fiore, il contenitore di eventi ed iniziative ideato e promosso dal Comune di Conversano e realizzato con il GAL Sud-Est Barese, sono in cantiere iniziative culturali, sportive ed ecologiche. A sorpresa è arrivata anche una notizia che consentirà di ammirare ancora per due mesi le installazioni del Lumen Spring Fest, il festival della luce realizzato da Fatti di China proprio nell’ambito del programma di Borgo in Fiore. Lo zoo luminoso presente in villa Garibaldi e tutte le altre installazioni luminose del borgo antico potranno essere ammirate fino al 20 agosto, grazie al sostegno dato all’iniziativa dall’Amministrazione comunale di Conversano e dalla BCC Conversano. La proroga del festival sarà anche celebrata con una nuova grande installazione luminosa.

Intanto, occhi puntati sul prossimo e ultimo fine settimana di eventi promosso da Borgo in Fiore: sabato 11 e domenica 12 giugno.

Alle ore 18.30 di sabato 11 sarà presentato nel suggestivo scenario del Chiostro di San Giuseppe il romanzo “La velocità del respiro” a cura di Silvia Serena Perrone: sarà possibile conoscere tutto sul romanzo e dialogare con l’autrice Annella Adriani Aloja.

Sempre sabato, dalle ore 18.00 si svolgerà l’Ecoday in piazza Cesare Battisti. Allo stesso orario, ma in corso Morea, andrà in scena Sport in Fiore a cura di Eventi Sportivi. Tutti i partecipanti potranno mettersi alla prova in più discipline sportive: dal calcio al volley, dalla scherma al touch rygby.

Infine, domenica 12 giugno, grande attesa accompagna il ritorno del Giro degli Archi. E’ la 28° edizione dell’evento podistico identitario della comunità di Conversano in cui corridori professionisti e amatori possono correre attraversando piazze, slarghi e viuzze del centro storico. Sport e natura, divertimento e bellezze artistiche e monumentali in un’unica occasione.

Si parte alle ore 18.00 da piazza Castello.