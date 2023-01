Giovinazzo 20 e 21 Gennaio. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria. Venerdi due turni; Sabato 3 turni; “Borgo Infernum” , il cammino verso la sfera del fuoco, non è solo una rappresentazione teatrale itinerante di altissimo profilo in un' ambientazione suggestiva come quella quella del borgo antico, ma rappresenta anche un momento per celebrare la bellezza di questo straordinario tesoro, il borgo, e per riflettere sulle iniziative e i modelli di sviluppo più adatti alla loro tutela. La sfida è quella di riscoprire l’autenticità della dimensione locale, l’importanza della diversità, il valore di un turismo sostenibile, lento e di qualità, da contrapporre alla frenesia di quello globale. Il modo più semplice e diretto di sostenere il borgo è partire alla scoperta di questo straordinario patrimonio e raccontarlo con entusiasmo e dovizia di particolari. Che sia per un’intera vacanza, una breve gita o un evento artistico-culturale di rilievo come “Borgo Infernum” avremo l’imperdibile opportunità di diventare custodi di un pezzo della nostra storia e di comportarci da turisti responsabili. Dante, Minosse,Caronte e molti altri faranno da preludio alla sagra del fuoco di Domenica 22 Gennaio. La direzione artistica affidata al M° Gianpaolo Sinesi e la regia teatrale a Francesco Tammacco. Per info e prenotazioni 0803031227 3402538369 Gianpaolosinesi@virgilio.it