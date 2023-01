Il centro storico di Giovinazzo diventa 'Borgo Infernum', performance itinerante tra poesia, musica, teatro

Orario non disponibile

La Pro Loco di Giovinazzo APS non si ferma…infatti, concluse le giornate dedicate al Presepe Vivente, è già impegnata a dare il proprio contributo alla realizzazione di un nuovo evento culturale, “Borgo Infernum”, inserito nella festività dei Fuochi di Sant’Antonio, organizzato dalla RTS scuola comunale ‘F. Cortese’ in collaborazione con il Carro dei Comici, il Teatro Pubblico Pugliese e l’agenzia di comunicazione Evolve. La direzione artistica è affidata al maestro Gianpaolo Sinesi e la regia teatrale a Francesco Tammacco.

Venerd? 20 e sabato 21 gennaio prossimi, infatti, il centro storico di Giovinazzo ospiterà una performance itinerante divenendo suggestiva cornice dei gironi infernali danteschi. Si incontreranno personaggi come Caronte, Paolo e Francesca, il Conte Ugolino, Minosse, Ulisse ed altri ancora. Tra poesia, musica, teatro e suggestione, il pubblico prenderà parte al viaggio infernale riscoprendo i versi più intensi del Sommo Poeta.

La Pro Loco, in questo contesto, svolgerà una funzione di Info Point (biglietteria) per le prenotazioni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18 alle ore 20. L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è necessaria per permettere al pubblico di godere appieno dello spettacolo.

Per saperne di più: https://borgoinfernum.it

Ingresso gratuito: informazioni e prenotazioni alla locale Pro Loco