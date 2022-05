A Borgo in Fiore sboccia anche arte e cultura, a Conversano un altro fine settimana ricco di eventi sportivi e culturali

Il secondo week-end di maggio si preannuncia ricco di iniziative nella “Città dei Conti”. Grazie a “Borgo in Fiore”, il cartellone di eventi ed iniziative realizzato dal Comune di Conversano con il supporto del GAL Sud-Est Barese, la città si prepara ad esplodere di colori, musica e tanto divertimento. Si susseguiranno concerti, passeggiate all’aperto e performance artistiche pronte a coinvolgere cittadini di ogni fascia d’età. Come quella dell’artista francese di fama internazionale Eltono, al lavoro già da alcuni giorni su un murale artistico che sta sorgendo in via dei Paolotti, di fronte all’Istituto Superiore “Domenico Morea”. L’esecuzione, che andrà avanti fino al 20 maggio, culminerà poi con una vera e propria festa. Si tratta del progetto di arte urbana partecipativa “A talk with the city”, ideato da Pigment Workroom, con la collaborazione di Contempo, Cime e ZICZIC e con il prezioso supporto del Polo museale “Museco” della città di Conversano. L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio attraverso un’esperienza di arte immersiva condivisa con gli studenti delle scuole secondarie della città.

SABATO 14 MAGGIO SPORT, MUSICA E PASSEGGGIATE NELLA NATURA

Piena di iniziative la giornata di sabato. Si inizierà alle 9.30 con Arte e Natura, l’escursione esperienziale firmata dalla Pro Loco Conversano che ha come obiettivo la promozione del territorio conversanese. L’evento si terrà presso il lago di Sassano. Sono previsti diversi laboratori ludici per bambini.

Un’altra passeggiata nella natura, ma con destinazione la Riserva Naturale Regionale Orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, è quella organizzata dall’associazione Polyxena per far conoscere a tutti la bellezza di un’area protetta, fiore all’occhiello della città di Conversano. La partenza si terrà alle ore 10.00. Il rientro a Conversano è previsto per le ore 12.00.

Al Campo Sportivo Comunale “Peppino Lorusso”, invece, andrà in scena l’atteso 1° Trofeo Bari Generation Città di Conversano, a cura dell’ASD ASD KIDS CLUB Conversano. Start alle ore 15.00.

E tra un evento e l’altro, sabato sarà ancora l’occasione per visitare la mostra Vestirsi d’Epoca, realizzata dall’associazione SensAzioni del Sud. La mostra, aperta dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e che proseguirà per tutto il mese di maggio, presenta parte della ricca collezione di abiti storici dell’associazione, copie di capi d’abbigliamento dal XIII al XVII secolo. La mostra è allestita nella Torre Normanna del Castello.

Chiuderà il programma della giornata “Reagly brass”, a cura dell’associazione Ligonzio su corso Umberto I. Il concerto inizierà alle ore 19.30.

DOMENICA 15 MAGGIO SPIRITO SPORTIVO E ARTE A TUTTO TONDO

Domenica 15 maggio a farla da padroni saranno ancora una volta lo sport e l’arte, in tutte le sue forme. In corso Domenico Morea, all’ombra del Castello, l’ASDV Volley proporrà il Real Volley Village, evento territoriale FIPAV. Saranno allestiti ben 10 campi di gara, che ospiteranno bambini e adulti. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 10.00.

In serata, emozioni in musica nella bellissima cornice del Chiostro di San Benedetto grazie all’associazione Armonie che firmerà il concerto Hortus deliciarum per flauto e arpa, previsto dalle ore 19.00.

E a proposito di arte, come non ricordare l’interessante patrimonio storico-artistico custodito dalla Città dei Conti. L’occasione per conoscerlo a fondo, scoprendone i dettagli e le storie più curiose, sarà offerta dall’associazione Sud Est nel Cuore, che a partire dalle ore 18.00 proporrà una visita guidata nel centro storico. L’iniziativa va sotto il titolo di “I tour nella Città dei Conti, Conversano tra storie e leggende”.

Un altro tuffo nel passato, con la mostra Vestirsi d’epoca realizzata dall’associazione SensAzioni del Sud, nella Torre Normanna del Castello, che sarà aperta dalle 10.00 alle 12.30, e proseguirà in tutti i fine settimana di maggio.

Proseguirà, intanto, anche domenica l’opera dell’artista internazionale Eltono, al lavoro per la realizzazione di un meraviglioso murale, esempio di arte urbana partecipativa, sul muro di fronte all’Istituto Superiore “San Benedetto”. Al lavoro stanno partecipando anche gli studenti delle scuole superiori della città.

Da non dimenticare il Lumen Spring Festival, il festival della luce che in un percorso artistico propone installazioni artistiche nel centro storico e in villa Garibaldi dove sembra prendere vita uno zoo luminoso che è sempre accessibile. La mostra a cielo aperto è sempre accessibile, senza limiti di orari, fino al 5 giugno.

Infine, per la prossima settimana segnaliamo la presentazione del libro “L’altra parte di me” di Klisi Mirashi, a cura dell’associazione SensAzioni del Sud. L’appuntamento è in programma per giovedì 19 maggio alle ore 17.30 nella Sala Giunta del Comune di Conversano.