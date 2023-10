Borgo Stregato ritorna con un doppio appuntamento, nel centro storico di Putignano treghe, vampiri, zombie

Prezzo non disponibile





Dal 30/10/2023 al 31/10/2023



Putignano

Lunedì 30 e martedì 31 ottobre il centro della città del carnevale tornerà ad essere popolato di streghe, vampiri, zombie e fantasmi, in un labirinto di atmosfere tenebrose.

L’itinerario, arricchito da installazioni in cartapesta e addobbi rigorosamente di recupero, si snoderà tra i vicoli del centro storico per ospitare al meglio quanti si vorranno approcciare a questa manifestazione.

Particolare attenzione, nel centro storico, sarà rivolta alla suggestione a tema ed ai bambini, con spazi dedicati all'interno del borgo antico e un'offerta di contenuti ludici e didattici, in modo tale da far immergere i piccoli ospiti in uno scenario a loro adatto. All'esterno, invece, sarà dato sfogo all'intrattenimento sfrenato presso vere e proprie isole.

Un evento unico ed esclusivo in Puglia e alla portata di tutti, da vivere con la complicità dell’atmosfera conviviale e curiosa messa in scena da artisti, figuranti, attori e operatori gastronomici, pronti ad accogliere il pubblico in una veste piacevolmente insolita all’insegna della sostenibilità e del risparmio energetico.