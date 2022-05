Bossa Nova night, 15 anni di produzioni discografiche

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 2 luglio 2022 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce si apre a “Bossa Nova Night” insieme alla voce di Francesca Leone e alla chitarra di Guido Di Leone.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, che ripercorre 15 anni di produzioni discografiche e regala al pubblico il meglio del duo, da “Bossa na minha casa” a “Com os violoes”, da “Querida” a “Tudo em Bossa nova” e “Coraçao Vagabundo”.



Musica brasiliana, standards jazz e canzoni internazionali rivivranno la malinconia della saudade, il ritmo incessante e le armonie ora dolci ora nostalgiche che caratterizzano la Bossa Nova. A interpretarli ci saranno la voce di Francesca Leone, cantante jazz barese sensibile alle sonorità dei “crooner” bianchi e dei grandi interpreti della bossa nova, una carriera sui palcoscenici di importanti festival e rassegne jazz in Italia e all’estero e una ricca discografia fatta di numerose collaborazioni con artisti internazionali, e la chitarra di Guido Di Leone, musicista e prolifico compositore barese, con più di 90 incisioni in diverse formazioni al proprio attivo, un’intensa attività concertistica in Australia, Cina, Usa, Cuba, Africa, Europa, Emirati Arabi e Siria, organizzatore di rassegne jazz e spettacoli musicali e docente alla scuola “Pentagramma”, di cui è anche il direttore dal 1985.