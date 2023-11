Ponte tra Spagna a Napoli col progetto Trio Habanera al Museo Civico di Bari

La tredicesima stagione concertistica della Bottega dell’Armonia, realizzata in collaborazione con il Comune di Bari, prosegue venerdì 17 novembre (ore 19), nel Museo Civico, con il Trio Habanera composto dal violinista Flavio Maddonni, il chitarrista Antonino Maddonni e il clarinettista Giambattista Ciliberti.

L’ensemble ha creato un ponte tra Spagna e Napoli con una serie di arrangiamenti per quest’organico, che in apertura di programma prevede un paio di ouverture rossiniane dalle opere «L’italiana in Algeri» e «La gazza ladra». Quindi, si proseguirà con le sonorità spagnole di inizio Novecento tratte dall’opera «La vida breve» di Manuel de Falla, con le eleganti note della «Danza spagnola» ritenuta tra i pezzi più famosi per violino. A seguire si ascolteranno la «Suite di canti popolari internazionali» del compositore austriaco Ferdinand Rebay e «Amasia» del chitarrista francese di origini armene Laurent Boutros, pagine con le il pubblico verrà introdotto nella seconda parte del concerto interamente dedicato al repertorio napoletano. L’impaginato prevede un trittico, che si aprirà con uno dei grandi successi di Peppino di Capri, «Nun è peccato». Subito dopo il Trio Habanera eseguirà «Tu si ‘na cosa grande» di Domenico Modugno, pugliese ma autore di oltre venti canzoni napoletane, prima di concludere con una fantasia su una tarantella composta per l’occasione da Antonino Maddonni, autore di tutti gli arrangiamenti dei brani del concerto.

L’ingresso è libero. Info 347.4567734