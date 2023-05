L’humour noir del duo di Bouquet of Madness arriva all’Eremo Club di Molfetta

Bouquet of Madness, il famoso podcast true crime condotto da Martina Peloponesi e Federica Frezza, diventa un avvincente spettacolo - con casi inediti che non saranno registrati - che andrà in scena all’Eremo Club di Molfetta il 23 giugno.

I biglietti sono disponibili in esclusiva per 24 ore per gli iscritti Patreon a partire da oggi; le vendite generali apriranno alle 10 di domani, martedì 9 maggio, su Ticketone e Dice.

Nato dall’amicizia tra Martina e Federica, Bouquet of Madness ha rapidamente conquistato gli ascoltatori italiani, arrivando in cima alle classifiche dei migliori podcast sulle principali piattaforme di ascolto. Bouquet of Madness – per gli amici BOM – parla dei casi di cronaca nera più strani, assurdi e misteriosi in Italia e nel mondo, senza soluzioni ma con tante domande: in ogni puntata Federica e Martina ci raccontano due storie con un piacevole venatura di humor nero, portando alla luce le assurdità del comportamento umano. Ad oggi Bouquet of Madness conta numerose puntate, uno spin-off – MiniBom, disponibile in abbonamento solo su Spotify – oltre a una serie di partecipazioni a festival ed eventi tra i quali il Lucca Comics. Il loro modo di raccontare storie e creare tormentoni come il labrador umano, i cialtroni e bello* ha fatto radunare intorno a loro un’agguerritissima fanbase di BOMers che non vede l’ora di poterle incontrare dal vivo.



La prima gemma dell’idea è spuntata con parecchi mesi di anticipo sull’effettiva realizzazione della prima puntata ed era solo un desiderio, una promessa: «Non sarebbe bello avere un progetto insieme?».

Sia Federica che Martina seguono numerosi podcast, e anche la scelta del tema è stata immediata, nonostante le due si approccino al true crime in modo diverso: Martina è metodica e ama immergersi nel buio, Federica lo fa da controfobica e la cosa di cui ha più paura al mondo sono i serial killers.

Il titolo della podcast si ispira al monologo della follia di Ofelia nell’Amleto di Shakespeare, in cui viene descritto il Bouquet of Madness: «”Vi è senso anche nel suo delirio; pensieri e rimembranze conformi.” Dice Laerte, mentre Ofelia illustra i fiori con cui si è adornata i capelli lungo il tragitto verso la follia.»

BOUQUET OF MADNESS – TOUR 2023

Venerdì 23 giugno ore 21

Eremo Club

S.P. Molfetta, Via Giovinazzo, Km 779 – Molfetta (BA)

