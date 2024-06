Il regista Brando De Sica a Bari con il suo film “Mimì - Il principe delle tenebre”

La programmazione estiva a ingresso libero di Apulia Film Commission prosegue con successo all’Arena dell’Apulia Film House (Fiera del Levante, ingresso Orientale). Per il ciclo “Registi fuori dagli scheRmi”, rassegna che vede in sala la presenza di registi e critici cinematografici alle varie proiezioni, martedì 25 giugno alle 21, sarà presenta in sala il regista Brando De Sica con il suo film “Mimì- Il principe delle tenebre”. Insieme al regista ci saranno Luigi Abiusi e Massimiliano Martiradonna della rivista “Nocturno”.

Brando De Sica presenta il suo film a Bari, dopo averlo mostrato in una serata evento allo scorso Festival di Locarno e premiato al “Sitges”, uno dei maggiori festival di cinema fantastico. “Mimì- Il principe delle tenebre” è una favola nera, romantica, con venature da commedia. Ambientato a Napoli, è la storia di due anime sole che si incontrano e cercano i modi per sopravvivere in un mondo ostile: qui emerge il mito di Dracula che si dice sia morto proprio a Napoli.