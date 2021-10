Breath Analysis, webinar gratuito sull’analisi del respiro

Mercoledì 6 ottobre 2021 alle ore 17:00 la rivista V-Salute, in collaborazione con Predict, organizza un webinar gratuito sulla “diagnostica di frontiera”, con un particolare focus su

Mistral e la Breath Analysis. L’evento online durerà 60 minuti circa.

Interverranno:

? Francesca Porcelli, Sales and Product Manager Mistral in Predict;

? Antonio Santo, Responsabile Lung Unit Clinica Pederzoli Peschiera del Garda;

? Antonio Felice Uricchio, Presidente del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale

di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

? Menico Rizzi, componente del Consiglio direttivo di ANVUR;

? Marino Nonis, Direttore Medico c/o Direzione Strategica, Azienda Ospedaliera San

Camillo Forlanini di Roma;

? Massimo Barberio: Director, Government Affairs, Policy & Health Economics GE

Healthcare.

Moderatore: Pierluigi Manchiaro, Farmacologo clinico.

La Breath Analysis (analisi del respiro) è una frontiera diagnostica non invasiva molto interessante perché lo studio dell'espirato umano fornisce informazioni tempestive sullo stato fisio-patologico dell'organismo, anche in ambito oncologico. Il webinar, collocandosi in un ciclo di iniziative aziendali dedicate all'innovazione tecnologica in campo medico-sanitario, avrà un taglio divulgativo ma sarà certamente utile anche agli addetti ai lavori. Nel corso dell’evento sarà presentato il dispositivo medico Mistral, ideato, prodotto e distribuito dall'azienda pugliese Predict L'incontro sarà trasmesso sulla pagina Facebook di Websalute (www.facebook.com/vsalute.it), sulla piattaforma Vvox (https://vvox.it) e sul canale Youtube Vvox (durata prevista: 60 minuti).