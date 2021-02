Al libro Possibile Winter Annarita Briganti presenta il suo ultimo libro: 'Coco Chanel – Una donna del nostro tempo'

Sabato 13 febbraio, alle 19, in diretta sulla pagina Instagram @libropossibilefestival, Annarita Briganti presenterà il suo ultimo libro: Coco Chanel – Una donna del nostro tempo, edito da Cairo. Interverrà Giorgia Messa, responsabile della comunicazione del Libro Possibile.

Annarita Briganti è scrittrice, traduttrice e giornalista culturale per Repubblica e Donna Moderna. Questo è il suo libro N.5.

“A furia di vivere con Chanel addosso, con Chanel dentro, con Chanel accanto, con Chanel sulla pelle, felice di farlo, i confini tra le vite di quel tempo e la mia si slabbrano” così la Briganti sancisce un legame tra due epoche, tra la stilista e se stessa; un legame che va oltre i confini della semplice biografia. Con lo stile avvincente di una romanziera e la cura ai dettagli di una giornalista, l’autrice restituisce ai lettori un ritratto inedito, totalizzante e attuale di Coco Chanel: dall’infanzia trascorsa nella povertà della provincia francese agli anni d’oro di Parigi; dai primi abiti ispirati alle suore di Aubazine al successo di Chanel n. 5; dal grande amore per Boy alle serate solitarie trascorse con la morfina; dai tempi luminosi di fervore culturale ai tempi bui dei due conflitti mondiali. E ancora, le amicizie, i tormenti e le battaglie per riscattare il ruolo della donna, partendo dallo stile.

A ciò, la Briganti sovrappone frammenti della propria quotidianità: anche lei donna innamorata del suo lavoro che spesso la porta alla solitudine; donna che combatte i pregiudizi che ancora resistono nella nostra epoca; donna alle prese con i drammi di una pandemia che per molti aspetti richiama i tempi di guerra del primo Novecento.

In Chanel, Annarita trova la forza: “Fuori, nonostante l’ottimismo c’è una pandemia, ma a lei sono toccate due guerre. Immagino che mi dica ‘Vai avanti. Sei sulla strada giusta’ con quel suo tono un po’ sbrigativo, ma in cui non manca, sono convinta che non mancasse, una sfumatura affettuosa”.

Appuntamento sabato 13 febbraio, alle 19, in diretta Instagram su @libropossibilefestival, con Annarita Briganti per la presentazione di Coco Chanel – Una donna del nostro tempo, edito da Cairo.