Brignano e Levante a Barletta nel Fossato del castello

Martedì 22 e mercoledì 23 agosto nel Fossato del castello di Barletta si terranno gli ultimi due appuntamenti del “The Best Music Festival”, rassegna itinerante promossa dall’agenzia PDL Comunicazione & Eventi di Pasquale De Leo, che vedranno alternarsi sul palco Enrico Brignano con lo show “Ma… diamoci del tu – Summer tour” e Levante con una tappa del suo live “Opera futura”.

Nel primo giorno il noto showman proporrà lo spettacolo che porta in giro da questo inverno, facendo tappa in alcune delle principali location italiane. Questa produzione presenta un carico di risate, riflessioni e musica all’insegna del recupero di un rapporto più personale fra le persone. Sul palco, anche in questo nuovo progetto artistico, Brignano condividerà la scena con la compagna di vita e moglie Flora Canto, oltre alla presenza di musicisti e ballerini.

In scena, per circa due ore, Brignano sarà al centro della scena a raccontare, raccontarsi e inevitabilmente, raccontare il pubblico stesso che sarà così condotto in un turbinio di risate tra aneddoti e riflessioni che spazieranno in varie tematiche tra le quale la tecnologia, le distanze, le crisi economiche e sanitarie, l'ecologia, l'amore, forma e sostanza. Tutto questo sarà condito con intermezzi musicali in cui, accompagnato da piano e coro, il comico mostra le sue importanti doti canore.

Nel secondo giorno, mercoledì 23 agosto, la protagonista sarà Levante, la quale si esibirà con il suo live “Opera futura” con il quale sta promuovendo i brani del suo ultimo lavoro discografico, pubblicato il 17 febbraio 2023 dalla Parlophone e Warner Music Italy e contenente il singolo portato in gara al Festival di Sanremo.

In questo tour la cantautrice siciliana sarà accompagnata dalla band composta da Eugenio Odasso alle chitarre, Alessio Sanfilippo alla batteria, Alessandro Orefice alle tastiere, Matteo Giai al basso e Lorenza Giusiano ai cori. Oltre ai brani contenuti in “Opera futura” saranno proposti i successi pubblicati nel corso del suo percorso artistico che ha avuto inizio nel 2014 con la pubblicazione dell’album “Manuale distruzione”, il suo primo disco, che ha esordito nella top ten degli album più venduti in Italia, contente la hit “Alfonso”. “Pezzo di me”, “Bravi tutti voi”, “Lo stretto necessario”, “Canzone d’estate” e tanti altri successi saranno cantati dal vivo da Levante in circa due ore di spettacolo.

Fossato del castello – Viale Ferdinando Cafiero – Barletta (Bat)

Infoline: 080 321 6062

Inizio spettacoli: 21:30