Domenica 22/10 ore 10.30 appuntamento con "Brindisi la porta dell'Oriente". Brindisi fu una importantissima città in età romana, definita non a caso la "porta dell'Oriente". Qui terminava infatti la via Appia (Antica e Traiana) ed è da qui che ci si imbarcava per la Terra Santa. Numerose sono le testimonianze medievali, ma anche quelle legate alla Seconda Guerra mondiale in cui la città ebbe un ruolo importante divenendo per alcuni mesi la capitale d'Italia.

Visiteremo: Scalinata monumentale con la colonna. terminale della. Via Appia; Casa dove morì il poeta Virgilio (esterno): Cattedrale; loggia Palazzo Balsamo; Chiesa di San Giovanni al Sepolcro; Palazzo Granafei; Nervegna dove è esposto il capitello originale della colonna del porto ed aree archeologica San Pietro degli Schiavoni; Passeggiata sul lungomare.

_________________________________________________

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d'incontro: scalinata casa di Virgilio



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti