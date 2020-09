''Sedicesima Festa dei Lettori – L’Invenzione del Presente'', il Presidio Granteatrino che porta in scena ''Bruno lo zozzo''

BRUNO LO ZOZZO E GLI AMICI IMMAGINARI

Compagnia Granteatrino

spettacolo di pupazzi e attori

con Anna Chiara Castellano Visaggi e Valentina Vecchio

pupazzi e scene Lucrezia Tritone e Anna Chiara Castellano Visaggi

regia FRANCESCO TAMMACCO

Lo spettacolo è liberamente tratto dalle avventure del personaggio nato dalla fervida fantasia di Simone Frasca illustrautore di genio che da anni svolge un’intensa attività nel campo della grafica, dell’illustrazione e dell’editoria per bambini. Delle sue creazioni, forse la più nota è Bruno lo zozzo.

Ai bambini, si sa, non piace più di tanto lavarsi. Meglio giocare, pensano, e poi se ci si deve di nuovo sporcare allora a che vale sopportare il flusso freddo dell’acqua, il sapore amaro dello shampoo, lo sfrega sfrega dei capelli…. no, no, meglio giocare!!!

Sono questi i pensieri di Bruno, mascotte della saga omonima di Simone Frasca che bene riesce nell’itinerario vitale del bambino monello a far diventare poesia anche il maleodorante e il puzzolente; lo sporco e il melmoso.

Nella trasposizione teatrale la regia ha voluto giocare con l’idea della trasformazione, nel passaggio dallo sporco al pulito in quanto crescita interiore, in quanto cammino a passo lento e giocoso del bambino.

Si punta anche molta attenzione ad un’altra bell’idea messa in campo da Simone Frasca: ogni bimbo ha un amico invisibile. E, guardate un po’, Bruno maturerà grazie al suo amico invisibile Giovanni, un maialino che salverà tutti i protagonisti della storia da un “terribile” quanto grottesco mostro affamato nella “casa della paura”.

Un gioco di specchi che teatralmente è stato tradotto attraverso l’animazione di muppets, i giochi delle ombre, le suggestioni di oggetti casalinghi trasformati in autentici e divertentissimi attori, complici amici d’un cammino poetico.

I libri di Bruno lo zozzo sono pubblicati da Edizioni Piemme - Il Battello a Vapore