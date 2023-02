L'artista e attivista dj Reborn a Bari

Venerdì 17 febbraio ore 22, il club 12.03 (Via Napoleone Colaianni 37 - Bari) ospiterà l’esibizione della dj e attivista Robyn Rogers nota come dj Reborn.



Nata a Chicago ma cresciuta artisticamente a Brooklyn, Dj Reborn è stata scelta da artisti come The Roots, Erykah Badu e John Legend per aprire i loro concerti, e attualmente è la dj ufficiale del tour mondiale di Lauryn Hill. Una carriera che l’ha portata ad esibirsi su palchi sacri come il Carnegie Hall e il The Apollo Theatre a New York, il teatro dell’Opera a Sidney, e il festival di Glastonbury. La sua attività artistica è accompagnata però anche a un intenso impegno sociale, fondando - tra gli altri progetti - il collettivo Djs for justice in cui gli artisti utilizzano le loro piattaforme al servizio della giustizia razziale, sociale ed economica. Attualmente sta sviluppando una performance internazionale incentrata sulla storia delle donne nel mondo del djing.



Apriranno la serata Vito Santamato e Cloud Danko, dj e creatori di B.U.G - Black Urban Grooves, storico collettivo del territorio barese organizzatore dell’evento e impegnato a diffondere la black music dal soul all’elettronica in una continua ricerca tra continenti ed epoche diverse.