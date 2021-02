Incontro su Bullismo e Cyberbullismo: lettura psicologica del fenomeno e strategie di intervento

Venerdì 12 Febbraio 2021, alle ore 19:15, il Centro di Aiuto alla Vita – Mola di Bari ODV organizza l’incontro in videoconferenza “Bullismo e Cyberbullismo: lettura psicologica del fenomeno e strategie di intervento”.

Intervengono:

Laura di Lorenzo , dirigente pedagogista del DSS n. 11 ASL BA

, dirigente pedagogista del DSS n. 11 ASL BA Ignazio Damiani , psicologo e responsabile del Centro di psicologia e pedagogia Jonathan di Mola di Bari

, psicologo e responsabile del Centro di psicologia e pedagogia Jonathan di Mola di Bari Francesco Spilotros, referente del Centro di Aiuto alla Vita Mola di Bari

Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi al seguente link: https://forms.gle/ a8iNCdL9nV78Qmd68

Sarà inoltre possibile assistere all’incontro in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Associazione.

“Il bullismo è una forma inusuale di violenza, è subdolo e spesso avviene in privato. È presente in diversi ambienti della nostra società, ma nella scuola assume la forma più insopportabile - spiega Francesco Spilotros, referente del Centro di Aiuto alla Vita Mola di Bari ODV – per questa ragione occorre parlarne per comprenderne le sfumature e imparare quindi a riconoscerne i sintomi nei soggetti differenziando i bulli e i bullizzati”.

L’incontro “Bullismo e Cyberbullismo: lettura psicologica del fenomeno e strategie di intervento” rientra nel Progetto GEC: Generare Figli, Educare persone, Costruire Futuro.

Il progetto si rivolge ai ragazzi, al loro percorso di crescita personale e comunitario e alla cura del mondo adulto.

Link al post: https://www.facebook.com/ csvbari/posts/1486731861530442