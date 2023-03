Bungaro in concerto alla masseria Dal Canonico a Mola di Bari

Prezzo non disponibile

Sabato 25 marzo Bungaro torna in concerto alla masseria Dal Canonico a Mola di Bari con il suo nuovo progetto: “Volevo volare con i piedi per terra” - accompagnato da Marco Pacassoni al vibrafono, xilofono e percussioni.

Al centro dello spettacolo c’è un bambino, Antonio Calò (in arte Bungaro), che si racconta attraverso le canzoni. Il piccolo Antonio racconta cose che Toni adulto non ha mai detto, cose a tratti incredibili: le parole di sua madre, episodi memorabili, la musica, gli incontri di una vita, e quella volta che, a soli 9 anni, vinse il Festival di Sanremo dei ragazzi cantando per la prima volta sul palco dell’Ariston.

Uno spettacolo che profuma di Puglia e che è anche il racconto del grande amore verso una terra meravigliosa.

Antonio Calo? in arte Bungaro e? un cantautore elegante e un artigiano della musica che da oltre trent’anni scrive pagine importanti della canzone d’autore italiana e internazionale.

Nella sua carriera Bungaro ha ricevuto 4 Premi della Critica al Festival di Sanremo, 2 Premi Musicultura, 3 Premi Lunezia e una nomination ai Latin Grammy con Ivan Lins.

Nel cinema ha vinto Nastri D’Argento, Ciak D’oro e una nomination ai David di Donatello per la canzone dell’omonimo film Perfetti Sconosciuti.

Ha scritto e collaborato per artisti internazionali quali: Ivan Lins (Brasile), Youssou N’Dour (Senegal), Miu?cha Buarque de Holanda (Brasile), Omar Sosa (Cuba), Paula Morelembaum (Brasile), Alejandro Sanz (Spagna), Guinga (Brasile), Alireza Ghorbani (Iran), Ana Carolina (Brasile), Kay McCarthy (Irlanda), Tinkara (Slovenia).

Numerose le sue collaborazioni anche con grandi figure dello spettacolo italiano come Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Malika Ayane, Ron, Musica nuda, Chiara Civello, Neri Marcorè?, Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Grazia Di Michele, Ambrogio Sparagna e tanti altri.

Marco Pacassoni ha collaborato con Michel Camilo, John Patitucci, Antonio Sanchez, Alex Acuna, Horacio "el negro" Hernandez, Steve Smith, Malika Ayane. È stato ospite di numerosi festival jazz, tra cui: Festival Jazz Lugano (Svizzera), Roccella Jonica Jazz Festival, Fano Jazz Festival, Locomotive Jazz Festival, Sant'Elpidio Jazz Festival, Adams Percussion Festival (Olanda), DrumWorld Festival (Olanda), Amsterdam Marimba Festival (Olanda), Summer Jazz Festival, Casa del Jazz di Roma, Blue Note di Milano, Auditorium Parco della Musica di Roma, Bimhuis Jazz di Amsterdam (Olanda), La Plantation (Pechino, Cina), Salon 10 (Hong Kong, Cina), Peel Fresco (Hong Kong, Cina), Istituto Italiano di Cultura di Pechino, Osaka, Sydney e Hong Kong.

Ingresso ore 20.30, inizio concerto ore 22.00.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.