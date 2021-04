Buon compleanno I love Molfetta: 12 anni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dal lontano 1 aprile 2009 quando vide la luce I love Molfetta, il sito che racchiude solo lovely info che raccontano la città con ottimismo, quelle che negli States chiamano “Good News”. "Only good News everyday" è lo slogan del sito web www.ilovemolfetta.it che fa riferimento all’Associazione Oll Muvi, da dodici anni, realizza progetti che hanno fatto il giro del mondo portando all’estero la cultura e le tradizioni locali e pugliesi e raccontando i successi e le tradizioni importate dalle comunità molfettesi e pugliesi che si trovano dall’altra parte del globo. «In questi anni ci siamo fatti notare un po’ ovunque – racconta il papà di Oll Muvi e di I love Molfetta, Roberto Pansini - abbiamo raccontato la Molfetta bella e buona sul web e sui canali satellitari. L’abbiamo esportata grazie all’entusiasmo di chi porta la propria città nel cuore proponendo un prodotto nuovo e sfruttando le potenzialità del web per fare gruppo oltre i confini geografici. Quando abbiamo pensato ad un sito, ad un progetto come quello di I Love Molfetta, puntavamo a raggiungere il maggior numero di persone nel mondo per ricreare un rapporto continuo, costante, con gli emigranti e con i figli degli emigranti. Il riscontro, l’affetto che abbiamo avvertito attorno a noi in questi dodici anni, ci lascia pensare che stiamo sulla strada giusta». Never Give Up! Stay Tuned

