Buono e Sano, a Triggiano arrivano le giornate del gusto tra mostre e show cooking

Dal 5 al 10 febbraio qui in galleria arrivano le GIORNATE DEL GUSTO! Non perdere la mostra dedicata al gusto e al benessere, in cui poter scoprire tante curiosità sul cibo che ogni giorno trovi in tavola, sulle sue caratteristiche e in che modo può aiutare il tuo benessere fisico!

Inoltre, tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.00, in piazza OVS i più piccoli potranno seguire bellissimi laboratori sul cibo e sulla sana e corretta alimentazione

Sabato 10 febbraio, alle 17.00, presso il FOOD VILLAGE, grande evento di chiusura con lo SHOW COOKING dello chef e conduttore televisivo Andrea Mainardi