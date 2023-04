Burt Bacharach stories

Venerdì 5 maggio 2023 alle ore 20.30 Palazzo Pesce ospita i suoni raffinati di “Omaggio a Burt Bacharach” insieme alla voce di Carla Bavaro e alla chitarra di Max Monno.



Un concerto in Puglia per rendere onore a uno dei più grandi autori di musica leggera del Novecento, che meglio di tutti ha coniugato elevato valore musicale e successo popolare. Le sue composizioni, ricche e mai scontate, interpretate da artisti straordinari come Dionne Warwick, Aretha Franklin e Tom Jones e venate di soul e jazz rivivranno tra gli affreschi della Sala etrusca della dimora nobiliare nel cuore di Mola di Bari grazie alla sensibilità di Carla Bavaro, un amore viscerale per il soul, rhythm and blues, studi di Canto e Pianoforte al “Pentagramma” prima e al Conservatorio Piccinni di Bari dopo, master in Vocologia artistica all’Università di Bologna, una poliedrica attività musico-teatrale in Italia e all’estero, e dal 2019 dedita allo studio della didattica della voce e ricercatrice al Politecnico di Bari sull’applicazione dell’intelligenza artificiale alle attività performative artistiche, e di Max Monno, studi di Teoria, Armonia, Arrangiamento e Musica jazz con Guido Di Leone, Gianluigi Giannatempo e Vito Andrea Morra, una ricca discografia con collaborazioni illustri come Fabrizio Bosso, Massimo Moriconi, Massimo Manzi, Serena Fortebraccio, e una intensa attività concertistica anche in ambito swing, funky, rock e musica sudamericana e didattica – Chitarra, Teoria e Musica d’insieme – al Pentagramma di Bari.



La serata ideale per ascoltare le atmosfere rarefatte di Burt Bacharach in una lunga carrellata di successi racchiusi indelebilmente nella memoria di ognuno di noi.