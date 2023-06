C'è aria di festa, a San Pio laboratori e spettacoli circensi gratuiti

Un appuntamento per scoprire – ed emozionarsi – con le arti circensi nel quartiere San Pio di Bari grazie a C’è aria di festa 2023, la rassegna gratuita di Teatri di Bari inserita nella programmazione de ‘Le due Bari’ del Comune di Bari. Mercoledì 28 giugno è l’Accademia del cinema ragazzi, in piazzetta Eleonora, ad accogliere il laboratori di circo ludico educativo e uno spettacolo circense curato da Un clown per amico Aps.

Il nome della rassegna, C’è aria di festa, richiama un racconto di Pier Paolo Pasolini del 1951, in cui parlando della città di Bari ricordava come I baresi si divertono a vivere… C’è aria di festa… e l’allegria dei baresi è seria… “Parole che sono state la guida per immaginare il nostro viaggio nelle zone periferiche della città, dove santi e demoni con le loro storie, i loro simboli, la loro umanità e i loro miracoli, anche solo desiderati, mescolano sacro e profano per dare vita al rito ancestrale del teatro” ricorda la direttrice artistica della rassegna, Teresa Ludovico.

Laboratori e spettacoli circensi

Gli appuntamenti si aprono alle 17.30, con i laboratori di circo ludico ed educativo per bambini e adulti, consigliati a partire da 6 anni. I giovani partecipanti si cimenteranno – guidati da istruttori esperti – dai giochi sulla conoscenza del gruppo all’uso della giocoleria per sviluppare le proprie abilità e la coordinazione, grazie all’acrobatica ed all’equilibrismo si migliora il proprio autocontrollo, aumenta il rispetto verso gli altri, la consapevolezza di lavorare in sicurezza e la concentrazione.

Alle 20 invece è in programma lo spettacolo Live Gravity, anch’esso curato da Un Clown per amico Aps e consigliato a un pubblico a partire da 6 anni. Michele Diana è un clown alla ricerca di equilibrio, non solo fisico ma anche psichico e forse emotivo, che dovrà trovare con l’aiuto del pubblico, mentre si destreggia in giochi circensi coinvolgenti. Gli appuntamenti circensi saranno replicati anche nelle settimane successive nei quartieri Libertà e San Girolamo, in un calendario che include anche spettacoli teatrali al debutto, consultabile sui siti www.leduebari.it e www.teatridibari.it.

Tutti gli eventi della programmazione di ‘C’è aria di festa 2023’ per il progetto Le due Bari 2023 sono gratuiti e ad accesso libero, con prenotazione consigliata al numero 335 805 22 11. Il progetto è realizzato con la collaborazione di Fondazione SAT, Teatro Kismet, Associazione culturale RiESCo, Associazione culturale Trento spettacoli, Alternativa Srl, Reggimento Carri, A.L.I.C.E, Compagnia Malalingua e Un Clown per Amico APS. Per info: 335 805 22 11 – botteghino@teatrokismet.it.

La rassegna rientra nella programmazione del progetto LE DUE BARI 2023, promosso dal Comune di Bari e finanziato dal POC- Programma Operativo Complementare Metro 2014-2020