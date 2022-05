'C'è un tempo per gli altri', al centro Commerciale Mongolfiera di Santa Caterina la presentazione del progetto solidale

Si terrà lunedì 16 maggio alle ore 11.30 presso il Centro Commerciale Mongolfiera Santa Caterina di Bari, la presentazione del progetto “C’E’ UN TEMPO PER GLI ALTRI”, promosso da Svicom, tra le società leader nel Retail Real Estate italiano, finalizzata a sostenere TempoSospeso.org, il nuovo progetto del network solidale Lab00 Onlus in collaborazione con Banca delle Visite, nato per offrire servizi sanitari e assistenziali ai cittadini in situazioni di fragilità economica e sociale anche temporanea.

Nei mesi di maggio, giugno e luglio, in 6 Centri Commerciali Mongolfiera della Puglia gestiti da Svicom (Mongolfiera Bari S. Caterina, Japigia, Pasteur, Taranto, Andria e Foggia), si svolgerà un programma di iniziative di prevenzione con prestazioni di “sanità leggera” gratuite per tutti gli utenti, grazie al progetto TempoSospeso.org - realizzato in collaborazione con Banca delle Visite - e grazie a Croce Rossa Italiana.

Alla presentazione interverranno:

Francesca PINZONE Responsabile Marketing Svicom

Francesco LASAPONARA Executive Vice-Presidente Lab00 Onlus

Antonello CECI Banca delle Visite referente Puglia

Avv. Raffaele Pio DI SABATO Vice-Presidente Regionale Puglia Croce Rossa Italiana

Roberto PELLEGRINI Ceo Media Trade Company