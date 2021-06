Al Teatro Casa di Pulcinella lo spettacolo 'C'era una volta un bambino chiamato Lele'

In occasione del centenario dalla nascita del grande artista Emanuele Luzzati il nuovo allestimento del CTA di Gorizia:

'C'era una volta un bambino chiamato Lele'

Lo spettacolo, giocando con il disegno e l'arte, guida alla scoperta di alcune tappe della vita del piccolo Emanuele Luzzati, in arte Lele, che da grande voleva fare il pittore.

Colori, favole, personaggi reali e inventati, veline di carta colorata avvolgono la storia di un bambino che ha fatto della sua passione un lavoro di grande valore, sperimentando diverse modalità e discipline artistiche. Il CTA, dopo aver restaurato il teatrino da lui progettato per Gorizia e situato nel Giardino Farber, sceglie di far conoscere anche ai più piccini l’opera e la storia di Emanuele Luzzati.

“La mia infanzia è stata assai felice: mi piaceva inventare storie, disegnare, pasticciare con carta, colori e burattini. Quando raggiunsi i sette anni, è nata una sorellina, cioè lo spettatore ideale per i miei teatrini, per le mie favole, (…)

Quando sono tornato in Italia ho continuato da professionista a fare le stesse cose che facevo da bambino (..) mi sono buttato nel teatro (…) ho raccontato favole in vari modi sia come illustratore sia come narratore; ho plasmato una infinità di personaggi e poi con Giulio Gianini, (…) abbiamo incominciato a raccontare storie anche col cinema d’animazione”

Lele Luzzati

Biglietti in vendita su www.vivaticket.it e al botteghino del teatro

Infotel. 080.534.46.60

