"C'era una volta il jazz" Pino Pichierri trio

Un repertorio di classici del Jazz ( Indiana, When the saints go marching in, St Louis Blues, Sweet Georgia Brown ecc.) straordinarie songs di G. Gherhwin ( Un Americano a Parigi, I got rhythm ) famose composizioni di Ellington ( Mood Indigo, Caravan ) musiche legate a colonne sonore ( Stardust, Amapola, Si tu vois ma mère ) ed alcuni brani della tradizione italiana che si rifaceva ai “ritmi” provenienti da oltre oceano.

Pino PICHIERRI clarinetto&sax soprano, Mike ZONNO contrabbasso&voce, Renzo BAGORDA banjo

Duke Jazz Club Bari c/o Il Pentagramma Via Giannone 16/b Bari

