C'era una volta il Night

SABATO 7 AGOSTO dalle 21,00 e finalmente fino a notte, vi aspetta una serata entusiasmante di quelle che lasciano il segno.

A bordo piscina della Dimora Mazzarò, durante la cena, l’intramontabile band “GLI SWINGERS” suoneranno e canteranno dal vivo i brani dei mitici Re del Night Club, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Stevie Wonder, Burt Bacharach, Michael Bublé, Miles Davis e tanti altri.

A seguire DJ Set 80-90 vi farà rivivere il clima dei veri discoclub.

GLI SWINGERS: Lello Scazzariello crooner, Bruno Montrone piano, Luigi Catella contrabbasso e Pino Acquafredda batteria, è una band di navigati musicisti accomunati dalla bella musica di tutti i tempi, coinvolgenti, frizzanti per una serata in compagnia.

CENA: Antipasto, Primo, Secondo, 1 bevanda € 25

APERICENA: Piatto assortito + 1 bevanda € 15

COCKTAIL: A libera scelta € 10



La prenotazione è obbligatoria al 348.8791734NORME COVID RISPETTATE AL 100%

