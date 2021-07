Al 4 Chiacchiere concept food di Adelfia lo spettacolo “C’era una volta… tanto tempo fa”

Sabato 10 luglio al 4 Chiacchiere concept food di Adelfia (Ba) lo staff del Palazzo Rubino Rideau art cafè di Triggiano, proporrà lo spettacolo “C’era una volta… tanto tempo fa” di e con Antonio Bellino e Paola Pennacchia, insieme a Mariangela Massarelli, che ne cura la regia e le coreografie.

Lo spettacolo parte cronologicamente dal 1930 quando in Italia arrivò il cinema sonoro. Viene così omaggiato Charly Chaplin, con l’esecuzione delle musiche più note legate al suo periodo, coadiuvate dalla danza . Poi si passa al 1931 quando fu varata la nave scuola Amerigo Vescpucci. Con questo episodio si ricordano le parole del noto navigatore e la canzone più apprezzata di quel periodo, “Dream a little dream of me” di Doris Day. Ancora, per quanto riguarda l’anno successivo ci si soffermerà sulla produzione della celebre automobile Fiat 508 Balilla, nel 1932, il cui dome fu dato in onore del bambino che con il suo comportamento riuscì a scacciare gli austriaci. In questo caso, la parte spettacolare si allontanerà dalle automobili, per concentrarsi sui veri uomini e sul romanticismo con la canzone “Parlami d’amore Mariù” cantata da Vittorio De Sica e prodotta in quel periodo. E così via al termine del decennio.

Sarà dunque raccontata la favola di com’era la società molti anni fa, trasportando il pubblico in un’atmosfera d'altri tempi.

4 chiacchiere concept food – via Vittorio Veneto 32 – Adelfia (Ba)

Infoline: 3713582645

Inizio spettacolo: 21:00

