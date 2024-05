Festival Libro Possibile, anteprima per la XXIII edizione: lectio magistralis di Cacciari a Polignano a Mare

Massimo Cacciari e Massimo Recalcati firmano il prologo del Libro Possibile 2024. Il 3 e il 28 giugno 2024, i due intellettuali di riferimento della filosofia e della psicanalisi in Italia conducono ciascuno una lectio magistralis che farà da doppia anteprima all’attesa XXIII edizione del Libro Possibile 2024, in programma il 10, 11, 12, 13 luglio 2024 a Polignano a Mare (Ba) e il 23, 24, 25, 26 e 27 luglio 2024 a Vieste (Fg).

Massimo Cacciari e Massimo Recalcati condurranno il pubblico del Libro Possibile in una riflessione profonda e collettiva sul pensiero umano alla luce della crisi sociale in atto, partendo dalla domanda che fa da filo conduttore agli incontri nelle piazze #iLP24: ‘‘Where is the love?”. Un tema quanto mai attuale che s’ispira al celebre successo mondiale dei Black Eyed Peas, la band americana che nel 2003 denunciava violenze, razzismo e diseguaglianze; si chiedeva dove fosse l’amore in una società dominata da guerre e denaro.

Oggi come vent’anni fa, ‘People killin’/people dyin’ - La gente uccide/la gente muore’ e viene da chiedersi con i Black Eyed Peas: ’Mama, mama, mama, tell us what the hell is goin’ on? / Mamma dicci cosa diavolo sta succedendo?

Il 3 giugno. alle ore 20, presso la Fondazione Pino Pascali a Polignano a Mare, Massimo Cacciari risponde con la lectio magistralis “Eros e philia”. Il filosofo enuncia le molteplici declinazioni dell’amore, a partire da Platone e dalla distinzione tra l’amore erotico, l’amicizia, e l’amore familiare, Eros e Philia appunto; fino all’Agape, l’amore di Dio, l’amore per Dio.

Politico, docente universitario e già sindaco di Venezia, Cacciari si interrogherà sull’amore nell’epoca dei legami veloci e delle passioni fredde. Lui stesso ha scritto: ‘In quanti modi si dice ‘’amore’’? E che differenza sussiste con ’’amicizia’’? In molti modi si dice l’essente, spiega Aristotele - e forse aveva proprio in mente anche questo…Mai come oggi sarebbe necessario ricordarlo, prima che questi termini scompaiano dal nostro lessico’. Massimo Cacciari, professore emerito di Estetica all’Università di Venezia e intellettuale molto presente nel dibattito politico e intellettuale italiano, quest’anno ha pubblicato la quarta edizione del poderoso volume ‘La metafisica del concreto’ (Adelphi) e .