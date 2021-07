'CA.CO. FEST Cartoon & Comix', torna il festival barese dedicato al fumetto e che dialoga con un network di caratura europea

Con il Ca.Co. Festiva dal 7 al 11 luglio Bari sarà invasa da straordinarie mostre, proiezioni, workshop e feste, dedicate al mondo dell’illustrazione, del fumetto e dell'animazione, ma sarà anche spazio privilegiato per l’editoria indipendente contemporanea.



Il CacoFest è parte integrante della RETE F.I.K.A., rete dei festival all'insegna dell'illustrazione libera, che comprende il CRACK di Roma, l'Underground Eccetera di Napoli, L'AFA di Milano, Il BORDA FESTIVAL di Lucca, Zapp di Pescara, Olè di Bologna, Sputnik di Pisticci e tanti altri.



Anche quest'anno il programma prevede un prefestival (il Ca.Co.diffuso) dal 7 al 9 luglio, sparso nei locali più attivi del capoluogo pugliese, una sorta di apripista per il più classico festival lungo due giorni, dal 9 all'11 luglio, che si svolgerà all'interno dell'Ex Caserma Liberata. Alle mostre di artisti internazionali come Marie Pierre Brunuel, Sophie ung_Lac, Katerina Komolova, si accompagnerà musica visionaria, proiezioni a cura del collettivo 2LP, workshop per novizi ed esperti nonché l'ormai classica Comic Battle, che in passato ha lanciato la carriera di artisti di successo come Valentina Lorizzo e Elías Taño.



Il progetto grafico del manifesto di quest'anno è stato realizzato da Sophie Ung-Lac



LA MOSTRA NELLA EX CASERMA LIBERATA

Ci sarà l'esposizione di varie artiste Marie Pierre Brunel, Tropidelia, Katerina Komolova, Sophie ung_Lac, Jana Anna, Ale loves Booga, Incorrect dogs, con un background differente e stili opposti.



PROGRAMMA

Gli artisti e i partner

Elías Taño, El Rughi,Ekaterina Komolova, pin ,Incorrect dogs, AweR, Claudio Losghi, Sophie ung Lac Valerio Bindi, Jana Anna, Jime•Ghirlandi, Carmen Pisanello, Roleta 39, Bombolapress, Tabularasa edizioni, Subseri La Stamperia Sotterranea, Olivier Allemane, Sputnik Festival Giochi Penosi, Fortepressa UE' Fest, Crack fumetti dirompenti, Antonia Athena Leali, Bambi Kramer, Durgamaya, Marie Pierre Brunel, Caroline Sury, Anne van der Linde Roberta Joe Muci, OLÉ - oltre l'editoria, Blatta Production, Help Your Self, This is not a love song, Vitagrama Serigrafia, Karma Factory, Hopnn, Liuma, Tropide lia,Paola Ricciardi, Dart works, Chiara Boris, Miss Cappa, Lucia Armeno, Sulfuria Comaviba, Barta Edizioni, Ale love Booga, APNEA, Boris Paramatarov, Noi rexist, Zebra, Hell made, Esse emme, Freak ink, Paolo Copi, Malacoda, Sasori Komomo, Nessuno Niemand, Menata, Francesca Ammaturo, Ricovero Coatto, holly heuser, Sciagura lab, Phesto costum, Assia, H39 studio, Collettivo Mortazza, Orautoproduzioni, Cr itica universitaria della strada,





CACODIFFUSO

7 luglio, ore 20.00: mostra personale di Anne Van der Linden presso GramignArci, via Adige 34

8 luglio, ore 19.00: mostra personale di Laia presso Backjump street shop, via Giuseppe Capruzzi 2/b



9-10 LUGLIO

CACOFEST @EX CASERMA LIBERATA

Puntuale come sempre la fantastica indiscussa COMIC BATTLE, i cartoni animati a cura del collettivo 2LP

LIVE PAINTING, MOSTRE E BANCHETTI di tutte le distro, serigrafie, poster, fanzine degli artisti e collettivi presenti

SALA SERIGRAFICA RAVACHOL, sempre aperta per tutte e tutti

WORKSHOP LABORATORIO “INCIDILATUAFANZA” Sasori/Ida

TUTTI I GIORNI ALLE 18.00



MOSTRE PERSONALI Marie Pierre Brunel, Tropidelia, Ekaterina Komolova (Paolo cocks), Sophie ung_Lac, Jana Anna, Ale loves Booga, Incorrect dogs,





IL PROGRAMMA DEL 9 E 10 LUGLIO

9 LUGLIO, EX CASERMA apertura ore 18.00

LA FELICITÀ È TALE SE CONDIVISA



ore 20.30 LIVE - JAKSON POLLOK

ore 21.00 live A-REALIST CHARD -ILL

ore 21.30 LIVE - SO BEAST

ore 22.00 LIVE - SROBOT

a seguire LIVE - SEITAN BOY



IL CIELO SOPRA CARRASSI

LIBRI E FANZE

ore 19.00 PRESENTAZIONE: CENERENTOLA con Fumettibrutti e Joe1

https://www. feltrinellieditore.it/opera/ opera/cenerentola-1/

ore 19.30 PRESENTAZIONE: CHE COSA SONO LE NUVOLE (Valerio Bindi, Fortepressa) e COS'È UN FUMETTO (Valerio Bindi e Luca Raffaelli)

https://fortepressa.net/cosa- sono-le-nuvole/

https://www.lospaziobianco.it/ che-cose-un-fumetto- introduzione-del-saggio-di- valerio-bindi-e-luca- raffaelli/

ore 20.00 PRESENTAZIONE: DROLE DE DAMES di Marie Pierre Brunel prodotto da Caroline Sury

https://www.etsy.com/listing/ 1033430669/drole-de-dames- marie-pierre-brunel

CARTOON

ore 21:15, Il popolo dei lupi. Durata: 103 min. Regia: Tom Moore, Ross Stewart

ore 23:15, L’ Apostolo. Durata: 80 min. Regia: Fernando Cortizo





10 LUGLIO , EX-CASERMA apertura ore 18.00

LA FELICITÀ È TALE SE CONDIVISA



THE APULIAN BLUES FOUNDATION

20.30 WATER WINGS

ore 21.00 LIVE - ST PETER's MURDER

ore 21.30 LIVE - VELENOISER

ore 22.00 LIVE - BANANA SPLIFF

DJ SET PIRO KARAOKE MERAVIGLIAO



IL CIELO SOPRA CARRASSI

LIBRI E FANZE

ore 19.30 PRESENTAZIONE: SCRIVERE SUI MURI con Elias Tano e Carmen Pisanello

https://momoedizioni.it/ catalogo/libro/scrivere-sui- muri

ore 20.00 PRESENTAZIONE: NAKED PIG di Nessuno Niemand, prod Sputnik Press

https://lefauci.it/nak3d-pig- nessuno-niemand-sputnik-press

ore 20.30 PRESENTAZIONE FANZA “UZER”

CARTOON

ore 21:15, Gwen, le livre de sable. Durata: 67 min. Regia: Jean-François Laguionie

Ore 22:30, Have a Nice Day. Durata: 77 min. Regia: Jian Liu

Ore 00:00, Omaggio a Kentar? Miura - Maratona: Berserk - L'epoca d'oro, proiezione della trilogia cinematografica



SETTEMILA MASCHERE DIVERSE

19:00 Comic Battle



11 LUGLIO, EX-CASERMA

ore 12.30 Assemblea della ReteF.I.K.A. e a seguire PARATA MBACC’A’MAR

l'ex Caserma liberata è un posto libero dal pregiudizio dal sessisimo e dal razzismo





ARTISTI

FUMETTIBRUTTI

È una fumettista e attivista italiana. Divenuta in breve tempo una celebrità della rete a seguito dell'apertura del suo progetto artistico sui social, viene contattata dalla Feltrinelli di Milano per esordire con una pubblicazione autoriale nella nuova collana editoriale "Feltrinelli Comics", inaugurata nel 2018, vincendo il Premio Micheluzzi alla Miglior opera prima al Napoli Comicon, il Premio Cecchetto al miglior talento emergente al Treviso Comic Book Festival, e il Gran Guinigi come miglior esordiente a Lucca Comics & Games



ANNE VAN DER LINDEN

È una pittrice e disegnatrice francese che vive a Saint-Denis, sobborgo di Parigi. Essendo di educazione letteraria, si è avvicinata presto al disegno espressivo, poi all'olio pittura. Dopo un periodo astratto, sviluppa il suo stile figurativo a partire dagli anni '90. La sua arte è nella filiazione dell'espressionismo tedesco, delle incisioni medievali, dei fumettisti come Robert Crumb e molti altri. Il suo attaccamento alla letteratura l'ha portata con naturalezza all'attività di illustrazione, per progetti editoriali così come per giornali. Cercare di esprimere attraverso le arti visive la tesa interazione tra la vita selvaggia interiore e la normalizzazione sociale potrebbe essere la sua principale preoccupazione. Il suo lavoro è stato ampiamente esposto e pubblicato in Francia e all'estero.



MARIE PIERRE BRUNEL

Marie-Pierre Brunel è stata coinvolta nel mondo dell'illustrazione e della microeditoria attraverso il disegno, la serigrafia e altre tecniche di stampa. Il mondo dell'infanzia e la sua convivenza con un ambiente naturale pieno di strani sentimenti, le figure mascherate tra la vita e la morte, i confini tra il mondo materiale e il mondo spirituale occupano un posto crescente nella sua creazione. Tra le sue ricerche più recenti c'è l'attuale interesse per gli Orixás. Vive e lavora tra Parigi e Saint-Denis. Diplomata alla Scuola Nazionale di Arte e Design di Marsiglia nel 2014 e alla Scuola Europea d'Immagine di Angoulême nel 2007. Invitata a numerose mostre collettive e personali, il suo lavoro promette una bella venuta.

