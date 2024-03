Il calamaro gigante con Angela Finocchiaro e Bruno Stori a Gioia del Colle e Corato

Sono sei le date in Puglia per Angela Finocchiaro e Bruno Stori impegnati in un tour tra Lecce, Gioia del Colle, Corato e Barletta per le stagioni organizzate dai Comuni in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Con loro otto performer. In scena il visionario e metafisico spettacolo: Il calamaro gigante, dall’omonimo romanzo di Fabio Genovesi per la regia di Carlo Sciaccaluga.

Il tour si aprirà martedì 19 marzo a Lecce (Teatro Apollo, ore 21.00) dove al mattino (ore 12.00, Università del Salento – Studium 2000 ed. 6 Aula IV) è anche in programma un incontro con il pubblico organizzato in collaborazione con il Dams. Parteciperanno Angela Finocchiaro e Bruno Stori. Intervengono Francesco Ceraolo, docente Storia del Teatro dell’Università del Salento e Fabiana Cicirillo, assessora alla Cultura del Comune di Lecce.

Lo spettacolo si sposterà quindi il 20 marzo a Gioia del Colle (Teatro Rossini, ore 21.00 – sold out), il 21 marzo a Corato (Teatro Comunale, ore 20.30). Il tour si chiuderà a Barletta dal 22 al 24 marzo (Teatro Curci, 22 e 23 marzo ore 21.15; 24 marzo ore 18.30).

La vita di Angela è come quella di ognuno di noi. Da ragazza tanti sogni e passioni le facevano battere il cuore, ma i binari rigidi della famiglia e della società l'hanno portata a una situazione che è come un boccone amaro incastrato in gola, e non va né su né giù. All’improvviso un'onda stravolge la sua vita.

In un vortice fuori dal mondo e dallo spazio, dove si ritrova a girare insieme a Montfort, che arriva da un'altra nazione e un altro secolo, e in comune hanno solo di non sapere come sono finiti lì.

Così inizia il loro viaggio, che onda dopo onda li sbatterà a vivere le avventure di donne e uomini che invece hanno avuto il coraggio di abbracciare il mare e la vita come un'unica, strabiliante meraviglia.

E se nel mondo esiste il calamaro gigante, allora non c’è più un sogno che sia irrealizzabile, una battaglia inaffrontabile, un amore impossibile.

