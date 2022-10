I Calibro 35 chiudono la XXXVII edizione di Time Zones

Saranno i Calibro 35 a chiudere la XXXVII edizione di Time Zones, la manifestazione dedicata allo musiche di ricerca che nella serata di sabato 15 ottobre realizzerà un vero e proprio omaggio a uno dei più grandi talenti musicali che l'Italia abbia avuto nell'ultimo secolo, il pluripremiato compositore Ennio Morricone. Alle ore 21.00 negli spazi dell'Anche Cinema di Bari i Calibro 35 saliranno sul palco per presentare “Scacco Al Maestro”, il progetto frutto di anni di approfondimenti, ricerche, studi, arrivato da poche settimane al secondo volume discografico. Il lavoro relativo a Morricone è stato anche l'originaria spinta propulsiva alla nascita della band di Martellotta, Gabrielli, Cavina, Rondanini e Colliva nel 2007, quando i cinque si ritrovarono per la prima volta in studio per dar forma a un’idea nata nei mesi precedenti, quella di lavorare sulla musica per immagini con un respiro e un’ambizione internazionali. "Scacco al Maestro" esplora tutte le anime di Ennio Morricone, dal poliziesco al western, fino all’horror: un’impresa ambiziosa e importante, che celebra Ennio Morricone e contemporaneamente racconta un tassello fondamentale della storia dei Calibro 35, passata, presente e futura.

A proposito del secondo volume, pubblicato a settembre 2022 a completamento del lavoro in studio, i Calibro hanno detto: “Si tratta di una manciata di pezzi probabilmente meno noti al grande pubblico, ma densissimi e vitali, a partire dall’apertura del disco: la Ballata di Sacco e Vanzetti nell’interpretazione di Joan As Police Woman alla voce si rivela un brano intenso e freschissimo che sembra scritto oggi. Se il primo volume era l’apertura della partita carica di prospettive, questo secondo suona come una soundtrack dei processi mentali che sembrano mai risolversi in una contromossa definitiva. Un viaggio continuo nelle ipotesi, ben consci che con Morricone l’unico finale possibile sarà uno scacco matto”.

Definiti da?Rolling Stone?come il progetto più “cool” uscito dal nostro paese negli ultimi anni,?i?Calibro 35 in poco tempo sono diventati un vero e proprio punto di riferimento della scena nazionale ed internazionale, tanto da essere campionati da giganti del calibro di Dr.?Dre?in “Compton”,?Jay-Z,?The Child of?lov?& Damon?Albarn e da vantare ormai una schiera di appassionatissimi fan in tutto il globo, che comprende personaggi del calibro di Dj Food?(Ninja?Tune) e Mr?Scruff. La band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina?e Fabio Rondanini sotto l’attenta guida del produttore e membro aggiunto Tommaso Colliva, in oltre dieci anni di frenetica attività ha mosso passi in molti campi e declinato il proprio stile unico su diverse forme di espressione musicale: non solo dischi, ma anche colonne sonore, produzioni tv, sonorizzazioni, library music, libri e spettacoli teatrali, oltre a moltissimi live in giro per tutto il mondo nei quali ha condiviso il palco con artisti del calibro di Muse,?Sharon Jones, Sun Ra Arkestra e Thundercat. L’album “MOMENTUM”, pubblicato il?24 Gennaio 2020?su?Record Kicks, e il suo spin-off “POST MOMENTUM EP” hanno rappresentato un nuovo punto di partenza per una delle formazioni contemporanee più’ apprezzate sulla scena nazionale ed internazionale, tornata nell’estate 2021 finalmente sui palchi di tutta Italia con POST MOMENTUM TOUR. Sempre nel 2021 hanno lavorato al loro ultimo importante progetto, la colonna sonora originale della serie tv campione di ascolti Blanca, prodotta da Lux Vide e in onda in prima serata su Rai 1: più di 150 brani interamente composti, prodotti e suonati dai Calibro 35, che si confermano ancora una volta maestri delle colonne sonore e uno tra i progetti più interessanti e versatili del panorama italiano. Nel febbraio 2022 tornano sul palco dell’Ariston, dopo essere stati ospiti di Ghemon nel 2019 insieme a Diodato per “Rose Viola”, questa volta con Rkomi, in un esplosivo medley di Vasco Rossi.