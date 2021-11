Nel centro storico di Gioia del Colle la prima edizione “I calici di San Martino”

Venerdì 12 novembre 2021, a partire dalle ore 20:00, all’interno del centro storico di Gioia del Colle si terrà la prima edizione dell’evento “I calici di San Martino”, promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo in collaborazione con il Consorzio Vini Dop Gioia del Colle, il Comitato Centro Storico, la Coldiretti, il presidio Slow Food e le associazioni “I Bisbiglii dell’Anima” e “Gli amici di Carlo”.

Sarà una piacevole serata all’insegna della degustazione di vini e di prodotti tipici del nostro territorio, con tanta musica dal vivo lungo l’intero percorso che partirà da via Michele Petrera e si articolerà in via Serpente, via Antonio Spada, via Piottola, via Concezione e via Giuseppe Barba.

Al varco di ingresso sarà effettuata la vendita di singoli ticket per food e beverage.

Al costo di 5 euro, si avrà diritto o a 3 calici di vino da richiedere negli stand delle undici aziende vitivinicole aderenti alla manifestazione o a 2 piatti a scelta nella postazione appositamente dedicata alle specialità gastronomiche.