“I Calici di San Martino”, a Gioia la festa dedicata al vino Primitivo DOP tra i vicoli del centro storico di addobbati a festa

Dieci partner e venticinque cantine per due serate interamente dedicate alla promozione e alla valorizzazione del vino Primitivo DOP di Gioia del Colle. È in arrivo la terza edizione de “I Calici di San Martino” che, quest’anno, sarà riproposta in versione natalizia venerdì 1 e sabato 2 dicembre (ore 19:00) nei vicoli del centro storico.

La manifestazione, organizzata dal comune di Gioia del Colle in collaborazione con il Consorzio Vini Dop Gioia del Colle, l’Ais Puglia, la Coldiretti, l’Uci, il presidio Slow Food, il Comitato Centro Storico Gioia del Colle e le associazioni “I Bisbiglii dell’Anima” e “Palio delle Botti Gioia del Colle”, si articolerà sul classico percorso che, partendo da via Carlo III di Borbone, abbraccerà via Piottola, via Giuseppe Barba, via Concezione e via Michele Petrera.

La magica atmosfera del Natale, creata per l’occasione con addobbi, luci e le melodie swing delle band che si esibiranno dal vivo, avvolgerà i visitatori nell’esperienza di degustazione delle eccellenze enogastronomiche gioiesi tra i punti ristoro e gli stand delle numerose aziende vitivinicole aderenti all’iniziativa.

Non mancheranno, infine, gli spettacoli degli artisti di strada con la partecipazione della Compagnia dei Birbanti, il mercatino dell’artigianato e il banchetto informativo dell’associazione Plastic Free che, sabato 2 dicembre, sarà presente all’evento con i suoi volontari per svolgere attività di sensibilizzazione contro il fenomeno dell’abbandono dei mozziconi di sigaretta nell’ambiente.

Sempre sabato 2, nella sala Javarone di Palazzo san Domenico, alle ore 18:00 si terrà il convegno dal titolo “Primitivo di Gioia del Colle: l’identità è opportunità di sviluppo”.

Il dibattito sul tema, moderato dal presidente dell’Associazione Giornalisti Agroalimentare Puglia Michele Peragine, coinvolgerà il sindaco Giovanni Mastrangelo, l’assessore alla Cultura e al Turismo Lucio Romano, il presidente del Consorzio Vini Dop Gioia del Colle Nicola Chiaromonte, il delegato AIS Murgia Enzo Carrasso, il segretario Slow Food Puglia Salvatore Pulimeno, il coordinatore Uci Puglia Vito Laterza, il presidente della sezione Coldiretti Gioia del Colle Nicola D’Onghia, il presidente dell’associazione Palio delle Botti Claudio Santorelli e il dirigente CREA-VE Gianni Masi.

La terza edizione dei Calici di San Martino, realizzata con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, sarà seguita in diretta da Teleregione (media partner dell’evento) e supportata dal Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile, dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Gioia del Colle e dalle associazioni Gioia Soccorso e Pubblica Assistenza Gioiese.